Son Dakika Haberleri: Niksar Ulvi Saime Kaya İlkokulu öğrencileri Bulgaristan'da
Son Dakika Güncel Niksar Ulvi Saime Kaya İlkokulu öğrencileri Bulgaristan'da - Son Dakika

Niksar Ulvi Saime Kaya İlkokulu öğrencileri Bulgaristan'da

6 saat önce

Niksar Ulvi Saime Kaya İlkokulu 2019-2021 yılları arasında Fransa, Romanya, Portekiz, Makedonya ve Bulgaristan ile birlikte yürüttükleri "Kaleidoscope" isimli Avrupa Birliği Erasmus projesinin ilk hareketliliğini Bulgaristan'ın Hacıdimovo şehrinde gerçekleştirdi.

Niksar Ulvi Saime Kaya İlkokulu öğrencileri Bulgaristan'da, System.String[]

Niksar Ulvi Saime Kaya İlkokulu 2019-2021 yılları arasında Fransa, Romanya, Portekiz, Makedonya ve Bulgaristan ile birlikte yürüttükleri "Kaleidoscope" isimli Avrupa Birliği Erasmus projesinin ilk hareketliliğini Bulgaristan'ın Hacıdimovo şehrinde gerçekleştirdi.

Bulgaristan'daki proje ortaklarıyla bir araya gelen Niksar Ulvi Saime Kaya İlkokulu Müdürü Hakkı Tepebaşı, projenin koordinatör öğretmeni Ertuğrul Balcı ve 3 öğrenci, sanat atölyelerinde çalışarak dostluk ve barış temalı resimler yaptı.

Ziyaretin ikinci gününde ise proje katılımcıları Melnik, Rozhen Manastırı ve Sandanski'ye gezerek Rönesans dönemi mimarisini gözlemleme fırsatı buldu

Öğrenciler ziyaretinde üçüncü gününde ise sanat atölyelerinde Avrupa okullarındaki akranlarıyla buluştu.

Bulgaristan hareketliliğinin finalinde ev sahibi okul müdürü Vangelia Petrellyska ve okul proje koordinatörü Zaprina Glushkova katılımcılara sertifikalarını sundu.

Bulgaristan, Fransa, Niksar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çiğdem'i öldüren sevgilisi: Saçının teline zarar gelmesini istemezdim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a övgü dolu sözler: Kara gün dostudur Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü, savunması pes dedirtti: Korkutmak istedim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine Trump, Halkbank'a yönelik olası yaptırımların etkisinin incelenmesi için talimat verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 21:53:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Niksar Ulvi Saime Kaya İlkokulu öğrencileri Bulgaristan'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]