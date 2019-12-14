Niksarlı şehit yakınları ve gaziler, "Cep Herkülü" filmini izledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Niksarlı şehit yakınları ve gaziler, 'Cep Herkülü' filmini izledi - Son Dakika

Niksarlı şehit yakınları ve gaziler, "Cep Herkülü" filmini izledi

6 saat önce

Niksarlı şehit yakınları ve gaziler, kendi ağırlığının üç katı ağırlık kaldırabilen tek sporcu olarak da tarihe geçen Naim Süleymanoğlu'nun hayatının anlatıldığı filmi izledi.

Niksarlı şehit yakınları ve gaziler,

Niksarlı şehit yakınları ve gaziler, kendi ağırlığının üç katı ağırlık kaldırabilen tek sporcu olarak da tarihe geçen Naim Süleymanoğlu'nun hayatının anlatıldığı filmi izledi.


Niksar Kaymakamlığı ve Niksar Belediyesinin katkılarıyla, şehit yakınları ve gaziler için Sosyal Hizmet Merkezi tarafından sinema etkinliği düzenlendi.


Niksar'da şehit yakınları ve gaziler Türk spor tarihine damga vuran, kariyerine 47 dünya rekoru, 3 olimpiyat altın madalyası, 6 Avrupa şampiyonluğu ile 7 dünya şampiyonluğu sığdıran, kendi ağırlığının üç katı ağırlık kaldırabilen tek sporcu olarak da tarihe geçen Naim Süeymanoğlu'nun hayatını anlatan Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu adlı film izledi. Tokat'ta bir alışveriş merkezinde filmi izleyen şehit yakınları ve gaziler daha sonra ilçede Niksar Kaymakamlığı tarafından tertip edilen yemeğe katıldılar.


Niksar Kaymakamlığı tarafından verilen yemeğe Niksar Kaymakamı İlhami Doğan, Niksar Belediye Başkan Vekili İsmet Öztürk, Niksar İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halil Keskin, Niksar İlçe Emniyet Müdürü Nurettin Saçkan ve şehit aileleri ile gaziler katıldı. - TOKAT

Naim Süleymanoğlu, Niksar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 02:39 Kaynak: İHA
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