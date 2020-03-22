Nil Karaibrahimgil'den karantina şarkısı

Nil Karaibrahimgil, ise bestelediği yeni şarkısını "şu anki duygularım" notuyla paylaştı. Karaibrahimgil'in yeni bestesi büyük ilgi gördü.



Nasıl oldu biz de anlamadık



Birden evlerimize kapandık



Dünyayı bir virüs mü ne sarmış



Öldürürmüş hiç şakası yokmuş



Özlüyorum arkadaşlarımı



Annemi babamı özlüyorum



Sokaktan geçen yabancılara



Omuzumla çarpmayı özlüyorum



Nereye kadar bu karantina?



Sen biliyor musun Valentina?



Çiçekler açıyorlar dışarda



Baharın da hiç haberi yokmuş



Geçecek bu günler de geçecek



Her şey gibi anısı kalacak



Herkesin bir yanı güçlenecek



Herkesin bir yanı solacak



Yan yana durmayı özlüyorum



Size sarılmayı özlüyorum