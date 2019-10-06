Nil Nehri görüşmeleri yarıda kesildi; Mısır uluslararası arabulucu çağrısında bulundu
25 dakika önce
Sudan, Mısır ve Etiyopya arasında Nil Nehri üzerine inşa edilmekte olan Hedasi Barajı (Rönesans Barajı) ile ilgili yürütülen müzakereler tamamlanmadan sona erdi. Mısır, gelinen süreçten Etiyopya'yı suçladı
Sudan, Mısır ve Etiyopya arasında Nil Nehri üzerine inşa edilmekte olan Hedasi Barajı (Rönesans Barajı) ile ilgili yürütülen müzakereler tamamlanmadan sona erdi. Kahire, 'adil ve dengeli bir anlaşmaya varılmasına katkı sağlamak' için uluslararası arabuluculuk çağrısında bulundu.
Toplantının yarıda kesilmesinin ardından Mısır Su Kaynakları ve Sulama Bakanlığı, "Etiyopya'nın, Mısır'ın yararına olan tüm önerileri reddetmesi nedeniyle görüşmeler çıkmaza girdi." açıklamasında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 02:16
ABD'de bir geyik camı kırıp kuaför salonuna daldı! Panik anları kameraya yansıdı Mesleğine yapılan saygısızlığı kaldıramayan hakim, intihara kalkıştı İngiltere'de bir kadın yanlış sperm donöründen hamile kaldı Sevgilisiyle arasındaki yaş farkını gazeteden öğrendiğini söyleyen Onur Ünlü, takipçilerini inandıramadı