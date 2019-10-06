Son Dakika Haberleri: Nil Nehri görüşmeleri yarıda kesildi; Mısır uluslararası arabulucu çağrısında bulundu
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Nil Nehri görüşmeleri yarıda kesildi; Mısır uluslararası arabulucu çağrısında bulundu

25 dakika önce

Sudan, Mısır ve Etiyopya arasında Nil Nehri üzerine inşa edilmekte olan Hedasi Barajı (Rönesans Barajı) ile ilgili yürütülen müzakereler tamamlanmadan sona erdi. Mısır, gelinen süreçten Etiyopya'yı suçladı

Nil Nehri görüşmeleri yarıda kesildi; Mısır uluslararası arabulucu çağrısında bulundu, System.String[]

Sudan, Mısır ve Etiyopya arasında Nil Nehri üzerine inşa edilmekte olan Hedasi Barajı (Rönesans Barajı) ile ilgili yürütülen müzakereler tamamlanmadan sona erdi. Kahire, 'adil ve dengeli bir anlaşmaya varılmasına katkı sağlamak' için uluslararası arabuluculuk çağrısında bulundu.


Toplantının yarıda kesilmesinin ardından Mısır Su Kaynakları ve Sulama Bakanlığı, "Etiyopya'nın, Mısır'ın yararına olan tüm önerileri reddetmesi nedeniyle görüşmeler çıkmaza girdi." açıklamasında bulundu.

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Nil Nehri, Etiyopya, Sudan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 02:16 
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