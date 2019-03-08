Son Dakika Haberleri: Nil Nehri'nde Korkutan Gemi Yangını

Nil Nehri'nde Korkutan Gemi Yangını

18 dakika önce

Mısır'ın başkenti Kahire'de, Nil Nehri kıyısında bir gemide yangın çıktı.

Nil Nehri'nde Korkutan Gemi Yangını, System.String[]
Mısır'ın başkenti Kahire'de, Nil Nehri kıyısında bir gemide yangın çıktı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de, Nil Nehri üzerinde 3 katlı bir restoran gemi bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Şehrin Maadi ilçesinde meydana gelen yangında 3 kişi yaralanırken, yaralıların tedavisinin ayakta yapıldığı ve durumlarının iyi olduğu açıklandı. Olay yerine sevk edilen 8 itfaiye yoğun çalışmaların ardından yangını kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle gemi kullanılmaz hale geldi.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - KAHİRE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:56 Kaynak: İHA

Mısır, Kahire, Nil Nehri, Güncel
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