Mısır'ın Nil Nehri kıyısında yer alan Luksor kentinde yolcu gemisi kontrolden çıktı. Gemi, limanda demirli bulunan diğer gemilere çarptı. Yolcu gemisinin demir attığı sırada meydana gelen arıza sonrası kaptanın geminin kontörlünü kaybettiği ifade edildi. Kazada ölen ya da yaralana olmadığı aktarıldı.

Kaynak: İHA

Nil Nehri, Mısır, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Nil Nehri'nde yolcu gemisi kontrolden çıktı - Son Dakika

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