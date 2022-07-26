Nil Nehri'nde yolcu gemisi kontrolden çıktı - Son Dakika
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Nil Nehri'nde yolcu gemisi kontrolden çıktı

26.07.2022 20:45
Nil Nehri'nde yolcu gemisi kontrolden çıktı

Mısır'da Nil Nehri'nde kontrolden çıkan yolcu gemisi limanda duran diğer teknelere çarptı.

- Nil Nehri'nde yolcu gemisi kontrolden çıktı

KAHİRE - Mısır'da Nil Nehri'nde kontrolden çıkan yolcu gemisi limanda duran diğer teknelere çarptı.

Mısır'ın Nil Nehri kıyısında yer alan Luksor kentinde yolcu gemisi kontrolden çıktı. Gemi, limanda demirli bulunan diğer gemilere çarptı. Yolcu gemisinin demir attığı sırada meydana gelen arıza sonrası kaptanın geminin kontörlünü kaybettiği ifade edildi. Kazada ölen ya da yaralana olmadığı aktarıldı.

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Kaynak: İHA

Nil Nehri, Mısır, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nil Nehri'nde yolcu gemisi kontrolden çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nil Nehri'nde yolcu gemisi kontrolden çıktı - Son Dakika
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