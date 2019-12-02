Son Dakika Haberleri: Nil Nehri'ne yapılan Hedasi Barajı görüşmelerinin ikincisi Mısır'da yapıldı
Son Dakika Güncel Nil Nehri'ne yapılan Hedasi Barajı görüşmelerinin ikincisi Mısır'da yapıldı - Son Dakika

Nil Nehri'ne yapılan Hedasi Barajı görüşmelerinin ikincisi Mısır'da yapıldı

6 saat önce

Mısır, Sudan ve Etiyopyalı bakanlar arasında, Nil Nehri üzerinde yapılan Hedasi Barajı görüşmelerinin ikincisi Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirildi.

Nil Nehri'ne yapılan Hedasi Barajı görüşmelerinin ikincisi Mısır'da yapıldı, System.String[]

Mısır, Sudan ve Etiyopyalı bakanlar arasında, Nil Nehri üzerinde yapılan Hedasi Barajı görüşmelerinin ikincisi Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirildi.

Mısır yerel medyasına göre, görüşmelere üç ülkenin su bakanları ile ABD ve Dünya Bankasından temsilciler katıldı. Görüşmelerde, Etiyopya tarafından Nil Nehri üzerinde yapılmakta olan Hedasi Barajı'nın doldurulması süresi başta olmak üzere farklı teknik konular değerlendirildi.

Üç ülkenin su işlerinden sorumlu bakanları, 16 Kasım'da Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da bir araya gelmişti.

Amerikan yönetiminin gözetiminde başkent Washington'da Mısır, Sudan ve Etiyopya dışişleri bakanları 6 Kasım'da bir araya gelmiş ve toplantıda 15 Ocak 2020 tarihine kadar teknik konuların görüşülmesi için 4 ayrı toplantı gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştı.

Mısırlı yetkililerin görüşmelerin detayı ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadığı toplantının yarın da devam edeceği bildirildi.

Nil Nehri, Etiyopya, Sudan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 06:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP, Bakan Soylu'nun talimatıyla değiştirilen pasaport polislerinin kıyafetine tepki gösterdi
Avrupa'da hangi ülke ne kadar asgari ücret veriyor? İçişler Bakanlığı: Kayıp iki dağcıyı arama çalışmaları devam ediyor Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'de devam eden operasyonlarda 2 askerin şehit olduğunu açıkladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 00:37:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nil Nehri'ne yapılan Hedasi Barajı görüşmelerinin ikincisi Mısır'da yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]