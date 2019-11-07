Son Dakika Haberleri: Nil nehrinde su paylaşım krizi: Krize taraf 3 ülke Washington'da masada
Son Dakika Dünya Nil nehrinde su paylaşım krizi: Krize taraf 3 ülke Washington'da masada

Nil nehrinde su paylaşım krizi: Krize taraf 3 ülke Washington'da masada

7 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Nil'de yaşanan su krizine çözüm bulunması amacıyla dün üç taraf ülkenin dışişleri bakanlarıyla biraraya geldi

Nil nehrinde su paylaşım krizi: Krize taraf 3 ülke Washington'da masada, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Nil nehrindeki su paylaşım sorununa çözüm bulunması amacıyla krize taraf üç ülkenin dışişleri bakanlarıyla başkent Washinton'da bir araya geldi. Taraflar toplantı sonrasında 15 Ocak 2020 itibariyle bir anlaşmaya varılması için taahhütte bulundu.


Mısır, Etiyopya ve Sudan dışişleri bakanları toplantı sonrasında yayımladıkları ortak açıklamada Nil'in ülkelerindeki halkların kalkınması için önemini vurguladı ve Etiyopya'nın inşa etmekte olduğu Büyük Etiyopya Rönesans barajının dolum ve işletim süreci için işbirliği içinde, kapsamlı, uyumlu, sürdürülebilir ve karşılıklı fayda sağlayan bir anlaşma için ortak taahhüdü yineledi. Toplantıya Dünya Bankası Başkanı David Malpass da katıldı.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 06:28 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pentagon: YPG'nin ana gövdesini oluşturduğu SDG'nin tampon bölgeden çekildiğini doğrulayamıyoruz
ABD Federal Mahkemesi'nden Nusret'e para cezası! 1 milyon 361 bin lira tazminat ödeyecek Trump, ABD'li diplomatın eşinin ölümüne neden olduğu İngiliz gencin ailesine para teklif etmiş Trump, azil soruşturmasına ateş püskürdü: Devam etmesine izin verilmemeli

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 01:49:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nil nehrinde su paylaşım krizi: Krize taraf 3 ülke Washington'da masada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]