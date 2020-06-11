Nilay Deniz: Dizideki Yasemin tıpkı ben

MUTFAĞA GİRDİM



"Senaryoyu okuduğumda 'Yasemin aynı ben' dedim. O yemeklerle ilgileniyor, ben de yemek yapmayı öğrendim. Öğrendiğim yemekleri karantina döneminde yaptım. Gastronomiyle ilgili bir şeyler öğrenmek de çok keyifli ve eğlenceliydi."