NİLAY TOPRAK TRAFİKTE UĞRADIĞI SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI - Son Dakika
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NİLAY TOPRAK TRAFİKTE UĞRADIĞI SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

04.11.2022 19:45

BAKIRKÖY'de, çektiği videoları sosyal medyada paylaşarak tanınan Nilay Toprak, trafikte tartışma yaşadığı motosikletli 4 kişinin saldırısına uğradı.

BAKIRKÖY'de, çektiği videoları sosyal medyada paylaşarak tanınan Nilay Toprak, trafikte tartışma yaşadığı motosikletli 4 kişinin saldırısına uğradı. Tekmelerle otomobilin camları kırılırken Toprak saldırı anlarını sosyal medya hesabından paylaştı

Bakırköy İncirli Caddesi'nde akşam saatlerinde iddiaya göre, iki ayrı motosikletteki 4 kişi ile çektiği videoları sosyal medyada paylaşarak tanınan Nilay Toprak arasında trafikte yol verme tartışması yaşandı.

4 saldırgan Nilay Toprak'ın otomobilini yumruklayarak, tekmeledi. Otomobilin ön camı kırılırken, Toprak saldırı anlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntülerde Toprak, saldırıya uğradığını ve saldırganlardan şikayetçi olmak için polise gideceğini dile getirdi.

Kaynak: DHA
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