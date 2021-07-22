Ünlü oyuncu, beraber olduğu ilk genç erkeğin Uzay Heparı olduğunu itiraf etti: "Hayatımda ilk defa küçük biri bana aşık oldu. O da Uzay Heparı'dır. 1987 yılında 36 yaşındaydım, Uzay da 20'lerinde. Mehmet Ali Erbil
, Çiğdem Tunç
, Halit Akçatepe
ve Ayşen Gruda ile sahne alıyorduk. Arkamızda da Uzay ile Levent Yüksel
müzik yapıyordu. Orada Uzay, bana aşık oldu. Kızımla 'genç çocuk' diye tanıştırdım. İlk benden küçük flörtümdür. İlişkimiz 1.5 yıl sürdü. O zaman ünlü değildik. Geçenlerde alışveriş yaparken Uzay'ın annesi Eti ile karşılaştım. Büyükada
'dan arkadaşım. Uzay'ın oğlu olduğunu çok sonra öğrendim."