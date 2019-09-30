Son Dakika Haberleri: Nilgün Belgün 4 Ekim'de Zorlu Center misafirlerini güldürmeye geliyor
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Nilgün Belgün 4 Ekim'de Zorlu Center misafirlerini güldürmeye geliyor

1 saat önce

Zorlu Center'ın Açık Hava Etkinlikleri, 4 Ekim Cuma günü günü usta oyuncu Nilgün Belgün ile devam ediyor.

Nilgün Belgün 4 Ekim'de Zorlu Center misafirlerini güldürmeye geliyor, System.String[]

Nilgün Belgün, kendi hayat hikayesinden ve anılarından yola çıkarak sahnelediği "Nilgün Belgün'le Aşk ve Komedi" isimli gösterisi ile saat 19:30'da Zorlu Center misafirleri ile buluşacak.

Usta sanatçı, büyük ilgi gören 'İçimdeki Kadın Aşk ve Komedi' isimli kitabından sahneye uyarlanan müzikli danslı gösterisinde sevenlerine kahkahalar attıracak.

Zorlu Center Meydan Katı Park Alanı'nda sahnelenecek iki perdelik oyun, herkesin ücretsiz katılımına açık olacak.

Nilgün Belgün, Zorlu Center, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:22 Kaynak: Bültenler
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