Nilgün Belgün 4 Ekim'de Zorlu Center misafirlerini güldürmeye geliyor

Nilgün Belgün, kendi hayat hikayesinden ve anılarından yola çıkarak sahnelediği "Nilgün Belgün'le Aşk ve Komedi" isimli gösterisi ile saat 19:30'da Zorlu Center misafirleri ile buluşacak.

Usta sanatçı, büyük ilgi gören 'İçimdeki Kadın Aşk ve Komedi' isimli kitabından sahneye uyarlanan müzikli danslı gösterisinde sevenlerine kahkahalar attıracak.

Zorlu Center Meydan Katı Park Alanı'nda sahnelenecek iki perdelik oyun, herkesin ücretsiz katılımına açık olacak.