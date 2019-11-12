Son Dakika Haberleri: Nilgün Belgün: Benim yolum mutluluk
Son Dakika Magazin Nilgün Belgün: Benim yolum mutluluk

Nilgün Belgün: Benim yolum mutluluk

6 saat önce

Oyuncunun "Benim yolum mutluluk. O yol kendini tanımaktan geçiyor.

Nilgün Belgün: Benim yolum mutluluk, System.String[]

Oyuncunun "Benim yolum mutluluk. O yol kendini tanımaktan geçiyor. Mutluluk dediğin bir seçim. Ben hayatımı kolaylaştırmayı, dolayısıyla da bu hayatla geçinmeyi seçtim" sözleriyle anlattığı kitabı, Mona Kitap etiketiyle okuyucularla buluştu.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 08:48 
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