Nilgün Belgün: Benim yolum mutluluk
6 saat önce
Oyuncunun "Benim yolum mutluluk. O yol kendini tanımaktan geçiyor.
Oyuncunun "Benim yolum mutluluk. O yol kendini tanımaktan geçiyor. Mutluluk dediğin bir seçim. Ben hayatımı kolaylaştırmayı, dolayısıyla da bu hayatla geçinmeyi seçtim" sözleriyle anlattığı kitabı, Mona Kitap etiketiyle okuyucularla buluştu.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 08:48
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