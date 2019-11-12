Nilgün Belgün: Benim yolum mutluluk

Oyuncunun "Benim yolum mutluluk. O yol kendini tanımaktan geçiyor. Mutluluk dediğin bir seçim. Ben hayatımı kolaylaştırmayı, dolayısıyla da bu hayatla geçinmeyi seçtim" sözleriyle anlattığı kitabı, Mona Kitap etiketiyle okuyucularla buluştu.