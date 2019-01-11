Nilgün Bodur, Bilinmeyen Yönleri Hakkında Konuştu!

"DIŞA DÖNÜK BİR YAPIM VAR KONUŞMAYI SEVİYORUM AMA YAZMAYI DA SEVİYORUM."

Bilinmeyen yönleri hakkında konuşan Nilgün Bodur: "Nilgün Bodur 19 Kasım 1974'te akrep olarak dünyaya geldi. Ben herkes kadar sıradan trajediler yaşayarak bugüne geldim. Ama Nilgün Bodur'un eskisini merak ediyorsanız? Avusturya Lisesi mezunuyum, İstanbul işletmeyi bitirdim, işletmecilik veya bankacılık yapamam dedim. Dışa dönük bir yapım var konuşmayı seviyorum ama yazmayı da seviyorum. Bu işi yapamayacağım dedim sonra bir arkadaşım bana halkla ilişkiler teklif etti.Başarılı bir pazarlamacıydım 360 derece pazarlama yapıyordum. Sosyal medya çıktımı sosyal medya yapıyordum dergi çıktımı dergi, gazete billboard satın alma yapıyordum.

"KOLUM KISA VE BİRDE YAMUKLUK VAR"

Selfie çekememe problemi ve kolunun kısa olduğunu anlattan Bodur: "Kolum kısa ve birde yamukluk var. Annem kundakta ne yaptıysa bana böyle bir halim var. Kolum bence kısa değil de zaten solağım zaten o kameralar her şeyi sağlaklara göre yapılmış,bende o selfie'yi çekmeyi beceremedim. Şimdi biraz daha iyiyim bu çubuklar yardımcı oluyor."

"GÜZEL GEÇİRİYORUM KİBAR GEÇİRİRİM"

Kelimeleri ve yazımlarını özel incelikle yazdığını belirten Bodur: "İş yerinde birine kızıyorum. Örneğin, yorum yazıyorum sosyal medya da Allah'ta cezanı versin filan diye tabi bunu bu şekilde değil, daha düzgün bir kalemle yazıyorum. Gizliden gizliden giydiriyorum sonra giydirdiğim kişi beni arıyor diyor ki "Ne güzel yazmışsın filan" diye Bende içimden diyorum ki sana yazdım bunu. Güzel geçiriyorum kibar geçiririm. Hiç mahkemelik olamam kimseye geçirmemle o kadar kibar geçiririm öyle de düşünürüm zaten."

"MUTLU BİR ÇOCUKTUM"

Çocuktun döneminden bahsedenNilgün Bodur: "Mutlu bir çocuktum ve çok çalışkandım.3-4 yaşında okuma yazma öğrenmişim. O zamanlar böyle kreş yok bir şey yok ablam ilkokul bire gidiyor diye bende onunla öğrenmişim. Hep okurdum okumayı çok severdim. 4 yaşımdan itibaren kitap okumaya başladım. Annem vazo gibi çocuktun derdi seni bir yere koyuyordum orada kalıyordun derdi."

"EN TOK ANIMDA 2 LAHMACUN YERİM"

Yemek yemeye olandüşkünlüğünü anlatan Bodur: 'Yemek için ölürüm, yemek için yaşıyorum. En tok anımda 2 lahmacun yerim. Benim tek hayalim sadece yemek. Size bir şey söyleyeyim, tek başına olmanın hep artı yanı ne biliyor musunuz?Sumaklı soğanlı lahmacun sarabiliyorsun ciğer yiyebilmek.'

"INSTAGRAM'A İLK BAŞLAYIŞIM AYAKKABIYDI SONRA HEPSİNİ SATTIM SOKAK HAYVANLARI İÇİN VERDİM"

Ayakkabıya olan düşkünlüğünü anlatan Bodur: "Ayakkabıya olan düşkünlüğüm vardı. Instagram'a ilk başlayışım ayakkabıydı. Zamanla hepsini sattım ve elde ettiğim geliri sokak hayvanları için verdim. Ayakkabıyı bulamazsam ya istetirim ya da bir numara büyük alırım içine kalıp koyarım. Yeter ki giyeyim onu."

"BEN KİTAP YAZDIM DEĞİŞMEDİM BENİM HAYATIM DEĞİŞTİ KİTAP YAZDIM"

Popüler olduktan sonra kendinde değişen bir huy gördün mü hiç? sorusuna Nilgün Bodur':"Kitap yazdın değiştin diyorlar. Hayır ben kitap yazdım hiç değişmedim, benim hayatım değişti çünkü kitap yazdım. Hiç bir değişim olmadı bende senelerdir hep böyleyim. Beni 20 senedir tanıyan insanlara sorsanız bunu söylerler.