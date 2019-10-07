Son Dakika Haberleri: Nilgün Sarıoğlu'ndan altın madalya
Son Dakika Güncel Nilgün Sarıoğlu'ndan altın madalya

Nilgün Sarıoğlu'ndan altın madalya

39 dakika önce

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Ritmik Cimnastik Federasyon Kupası Kocaeli'nde yapıldı.

Nilgün Sarıoğlu'ndan altın madalya, System.String[]

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Ritmik Cimnastik Federasyon Kupası Kocaeli'nde yapıldı. Müsabakalara Antalyaspor adına katılan sporcular, antrenör Luidmila Sert önderliğinde madalya mücadelesi verdi. 5-6 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyona gençler kategorisinde katılan Nilgün Sarıoğlu, genel tasnifte 3'üncü olurken, ip aletinde finallerde yarıştı ve 1'inci olarak kürsünün zirvesine çıktı.

(İHA)

Antalyaspor, Türkiye, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:25 Kaynak: İHA
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