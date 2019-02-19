Nilipek'in Seslendirdiği "Bir Aşk İki Hayat"ın

Başrollerinde Engin Akyürek ve Bergüzar Korel'in yer aldığı Cuma günü vizyona giren "Bir Aşk İki Hayat" filminin müzikleri şimdiden çok konuşulmaya başlandı. Söz ve bestesi Suat Sayın'a ait ve Nilipek tarafından filme özel olarak yeniden yorumlanan "Son Mektup" şarkısı sosyal medyada da oldukça fazla yorum aldı. Geçtiğimiz günlerde filmin yönetmeni Ali Bilgin tarafından Moda'da şarkıya özel klip çekildi. Filmin geçtiği mekanlarda çekilen klipte Nilipek'li görüntülerin yanı sıra filmden sahneler de yer alıyor.

Engin Akyürek'in canlandırdığı "Umut" ve Bergüzar Korel'in canlandırdığı "Deniz" karakterinin arasındaki büyük aşk şarkıyla bütünleşerek ortaya duygu yüklü bir klip çıkardı.