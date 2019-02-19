Son Dakika Haberleri: Nilipek'in Seslendirdiği "Bir Aşk İki Hayat"ın

Nilipek'in Seslendirdiği "Bir Aşk İki Hayat"ın

47 dakika önce

15 Şubat Cuma günü vizyona giren Ay Yapım ve Medyapım imzalı yılın aşk filmi 'Bir Aşk İki Hayat'ta Nilipek'in seslendirdiği çok beğenilen cover şarkısı "Son Mektup"a özel klip çekildi.

Nilipek'in Seslendirdiği

Başrollerinde Engin Akyürek ve Bergüzar Korel'in yer aldığı Cuma günü vizyona giren "Bir Aşk İki Hayat" filminin müzikleri şimdiden çok konuşulmaya başlandı. Söz ve bestesi Suat Sayın'a ait ve Nilipek tarafından filme özel olarak yeniden yorumlanan "Son Mektup" şarkısı sosyal medyada da oldukça fazla yorum aldı. Geçtiğimiz günlerde filmin yönetmeni Ali Bilgin tarafından Moda'da şarkıya özel klip çekildi. Filmin geçtiği mekanlarda çekilen klipte Nilipek'li görüntülerin yanı sıra filmden sahneler de yer alıyor.

Engin Akyürek'in canlandırdığı "Umut" ve Bergüzar Korel'in canlandırdığı "Deniz" karakterinin arasındaki büyük aşk şarkıyla bütünleşerek ortaya duygu yüklü bir klip çıkardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:37 Kaynak: Bültenler

Söz, Bergüzar Korel, Engin Akyürek, Güncel
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