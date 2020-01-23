Nillse Mobilya İstanbul'daki ilk şubesini açtı - Son Dakika
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Nillse Mobilya İstanbul'daki ilk şubesini açtı

6 saat önce

Klasik tarzdaki mobilyalarıyla öne çıkan Nillse Mobilya İstanbul'daki ilk şubesini açtı.

Nillse Mobilya İstanbul'daki ilk şubesini açtı, System.String[]

Klasik tarzdaki mobilyalarıyla öne çıkan Nillse Mobilya İstanbul'daki ilk şubesini açtı. Açılışta konuşan Nillse Mobilya ortaklarından Servet Gençarslan, "Bizim dünya pazarına açılmamız lazım, ülkemizi dışarıda güzel temsil etmek gerekiyor, ilk hedefimiz Erbil'de yer açmak" dedi.


Klasik tarzdaki mobilyalarıyla öne çıkan Nillse Mobilya İstanbul'daki ilk şubesini açtı. Masko Mobilya Kenti'ndeki mağazanın açılışına Nillse Mobilya ortaklarından Servet Gençarslan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta yapılan kurdele kesiminin ardından vatandaşlar birbirinden farklı renklerde birçok mobilyanın bulunduğu mağazayı dikkatle inceledi. Açılışta konuşan Nillse Mobilya Ortaklarından Servet Gençarslan amaçlarının markalarıyla dünyaya açılmak olduğuna dikkat çekerek, bu kapsamda ilk hedeflerinin Erbil'de bir şube açmak olduğunu ifade etti.


"İlk hedefimiz Erbil'de yer açmak"


Gençarslan, uzun yıllardır mobilyacılıkla uğraştığını ifade etti. Gençarslan, sektörde hedeflerinin yurt dışına açılarak başarılı işlere imza atmak olduğunu dile getirerek, "1989 yılında ben bu işe başlamıştım, o günden bu yana 30 senedir bu işle uğraşmaktayım. 1997 yılında kendi iş yerimizi açtık, 22 senedir de hizmet etmekteyiz. Bizim maksadımız Türkiye ile kalmak değil, böylesine bir klasik yapıyorsak dünya pazarına açılmamız lazım. İstanbul dünyaya açılan kapı, Masko Mobilyacılar Çarşısı zaten dünyada mobilya sektörünün bildiği bir yerdir. Açılış sevdiklerimiz ve dostlarımızın katılımıyla yapıldı. Hedefimiz ağırlıkla Afrika, örneğin Nijerya mobilya sektöründe çok ciddi bir pazar. Ortadoğu gerçekten mobilyada önemli bir yer. İlk hedefimiz Erbil'de yer açmak, proje işleri yani sadece klasikle kalmamak gerekiyor. Ülkemizi dışarıda güzel temsil etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Murat Erat, İstanbul, Masko, Erbil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:16 Kaynak: İHA
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