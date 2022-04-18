Niloya ve arkadaşlarının yeni maceraları TRT Çocuk'ta izleyiciyle buluşacak - Son Dakika

Niloya ve arkadaşlarının yeni maceraları, 23 Nisan'dan itibaren her gün yeni bölümleriyle TRT Çocuk ekranlarında olacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, her bölümünde çocuklara yeni bilgiler öğreten, öğretirken de eğiten Türkiye'nin sevilen çizgi film kahramanı Niloya'nın yeni serüvenleri minik izleyicilerle buluşacak.

Sürükleyici hikayeleri beğeniyle takip edilen, miniklerin olduğu kadar ailelerinin de tercihi olan çizgi kahraman ve arkadaşları, mutluluk dünyasının kapılarını yeni bölümleri ile açacak.

Kişisel gelişim, doğa ve hayvan sevgisi ile çevre koruma gibi konularda eğitici ve öğretici mesaj içerikleriyle dikkati çeken Niloya, 23 Nisan'dan itibaren her gün TRT Çocuk ve YouTube kanalında eş zamanlı yayınlanacak.

Senaryosu psikologlar ve pedagoglarla birlikte hazırlanan yerli çizgi film, çocukların psikolojik gelişimini ve hayal dünyasını olumlu yönde etkilerken, ailelerin de takdirini topluyor.

Yeni sezonda Niloya, kurbağalarla oyunlarını, ısınma taktiklerini, arama kurtarma ekibi çalışmalarını, hayvan dostlarıyla eğlencelerini, ayna karşısındaki şaşkınlıklarını ve sıfır atık projesinin eğlenceli hallerini arkadaşlarıyla paylaşacak.