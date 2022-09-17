NİLPERİ ŞAHİNKAYA'DAN BURAK DENİZ AÇIKLAMASI

ADANA 29'uncu Altınkoza Film Festivali'ne katılan Nilperi Şahinkaya ve sevgilisi Emre Yusufi, oyuncu Burak Deniz'le yaşadıkları gerginlik hakkında açıklama yaptı. İkili, konunun yargıya taşındığını ve süreci avukatlarıyla yürüteceklerini kaydetti.

29'uncusu düzenlenen Adana Altınkoza Film Festivali'ne katılmak için kente gelen ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya ve sevgilisi Emre Yusufi'nin, kaldıkları otelde oyuncu Burak Deniz ile gerginlik yaşadığı ileri sürüldü. İddiaya göre Deniz, genç çifte küfredip tartışma çıkardı. Konuyla ilgili ödül töreni öncesi açıklama yapan Şahinkaya, Bu geceye katıldığım için çok mutluyum. Burada ben de ödül vereceğim. Adana'yı çok seviyorum. Hukuki süreç başladı, artık konunun ayrıntılarını avukatlarımızdan öğrenirsiniz. Bununla ilgili daha fazla konuşmayacağım dedi. Yusufi ise bu olayın enerjilerini düşürmediğini, iyi olduklarını, gereken sürecin başladığını belirtti.