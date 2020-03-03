Nilperi Şahinkaya'dan müjdeli haber!

İdlib'de şehit düşen askerlerimizin ailelerine baş sağlığı ve sabır dileyen oyuncu, "Yeni bir diziye başlayacağım. Çok yakında ekranda olacak" dedi.

Öte yandan Nilperi Şahinkaya'nın 'Yeni Hayat' adlı dizide Nevin karakterini canlandıracağı öğrenildi.