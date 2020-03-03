Nilperi Şahinkaya'dan müjdeli haber!
57 dakika önce
Oyuncu Nilperi Şahinkaya, önceki gün Etiler'de görüntülendi
İdlib'de şehit düşen askerlerimizin ailelerine baş sağlığı ve sabır dileyen oyuncu, "Yeni bir diziye başlayacağım. Çok yakında ekranda olacak" dedi.
Öte yandan Nilperi Şahinkaya'nın 'Yeni Hayat' adlı dizide Nevin karakterini canlandıracağı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:42
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