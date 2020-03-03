Nilperi Şahinkaya'dan müjdeli haber! - Son Dakika
Son Dakika Magazin Nilperi Şahinkaya'dan müjdeli haber! - Son Dakika Magazin

Nilperi Şahinkaya'dan müjdeli haber!

57 dakika önce

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, önceki gün Etiler'de görüntülendi

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İdlib'de şehit düşen askerlerimizin ailelerine baş sağlığı ve sabır dileyen oyuncu, "Yeni bir diziye başlayacağım. Çok yakında ekranda olacak" dedi.

Öte yandan Nilperi Şahinkaya'nın 'Yeni Hayat' adlı dizide Nevin karakterini canlandıracağı öğrenildi.

Nilperi Şahinkaya, İdlib, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:42 
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