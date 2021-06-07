Nilperi Şahinkaya: Küçüklüğümden beri Cem Yılmaz hayranıyım

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, önceki gün Bebek'te sevgilisi Emre Yusuf ile birlikte objektiflere yansıdı. Şortun altına giydiği botları ile dikkat çeken oyuncu, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"DİZİ HAKKINDA DETAY SORMAYIN PATRON KIZAR"

Yeni projesi Erşan Kuneri'nin çekimlerinin başladığını belirten Şahinkaya, "Şu an prova çekimlerindeyiz. Bana detay sormayın aman yoksa patron kızar" diyerek gülümsedi. Cem Yılmaz'ın nasıl bir patron olduğu sorulması üzerine ise güzel oyuncu, "Harika bir patron kendisi. Bu bizim üçüncü projemiz" yanıtını verdi.

"KÜÇÜKLÜĞÜMDEN BERİ CEM YILMAZ HAYRANIYIM"

Öte yandan Cem Yılmaz'a küçük yaşlardan itibaren hayran olduğunu belirten güzel oyuncu, "Ben küçüklüğümden beri Cem Yılmaz'a çok hayranım. Umarım onunla uzun yıllar çalışırım. Cem Yılmaz'la çalışmak ayrıcalıklı bir durum" ifadelerini kullandı.

Nilperi Şahinkaya daha önce "Yahşi Batı" ve "Karakomik Filmler: Kaçamak" projelerinde usta komedyenle birlikte çalışmıştı.