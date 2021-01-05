Nilperi Şahinkaya, Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil oldu - Son Dakika

Nilperi Şahinkaya, Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil oldu

05.01.2021 22:14

Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma'nın kadrosuna sürpriz bir isim daha transfer oldu. Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Yeni Hayat dizisinde rol alan Nilperi Şahinkaya, reyting rekortmeni dizinin kadrosuna dahil oldu.

FOX TV ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni dizi Yasak Elma'ya bir ünlü isim daha transfer oldu.

Tv100'de yer alan habere göre; kadrosuna Savaşçı dizisinden Berk Oktay'ı ve tecrübeli oyuncu Erdal Özyağcılar gibi ünlü isimleri dahil eden Yasak Elma dizisi yeni sezona da güçlü kadrosuyla bomba gibi girmişti.

NİLPERİ ŞAHİNKAYA DİZİNİN KADROSUNA KATILDI

Yasak Elma dizisine bir bomba transfer daha yapıldı. Öyle Bir Geçer Zamanki, Kiraz Mevsimi, Kuzgun ve Yeni Hayat dizisinde rol alan Nilperi Şahinkaya Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Nilperi Şahinkaya, Yasak Elma'nın kadrosuna dahil oluyor
Nilperi Şahinkaya

İZLEYİCİLER YASAK ELMA'DA YENİ BİR KÖTÜ İLE TANIŞACAK

Cansu rolüne hayat verecek olan Şahinkaya, Hasan Ali'nin ölen eşi Filiz'in yeğeni olarak ekibe katılacak. Cansu'nun aslında Şahika ve Ender'in pavyondan bulduğu bir kadın olduğu ortaya çıkacak. Böylece Yasak Elma yeni bir kötü ile tanışacak.

Nilperi Şahinkaya, Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil oldu

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Son Dakika Magazin Nilperi Şahinkaya, Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil oldu - Son Dakika Magazin


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