Son Dakika Haberleri: NİLSİAD’da Yalçın Aras güven tazeledi

NİLSİAD’da Yalçın Aras güven tazeledi

47 dakika önce

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (NİLSİAD) 11. Olağan Genel Kurul Toplantısında Başkan Yalçın Aras güven tazeleyerek, yeniden NİLSİAD Başkanlığına seçildi.

NİLSİAD’da Yalçın Aras güven tazeledi, System.String[]
Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (NİLSİAD) 11. Olağan Genel Kurul Toplantısında Başkan Yalçın Aras güven tazeleyerek, yeniden NİLSİAD Başkanlığına seçildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:16 

Organize Sanayi Bölgesi, Nilüfer, Yalçın Aras, Ekonomi
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