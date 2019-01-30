NİLSİAD’da Yalçın Aras güven tazeledi
47 dakika önce
Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (NİLSİAD) 11. Olağan Genel Kurul Toplantısında Başkan Yalçın Aras güven tazeleyerek, yeniden NİLSİAD Başkanlığına seçildi.
Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (NİLSİAD) 11. Olağan Genel Kurul Toplantısında Başkan Yalçın Aras güven tazeleyerek, yeniden NİLSİAD Başkanlığına seçildi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:16
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