Son dönemin dikkat çeken oyuncularından Nilsu Berfin Aktaş, başrolünde yer aldığı 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk' dizisinin setinde büyük bir sürpriz yaşadı.

İŞİN ASLI BAMBAŞKA ÇIKTI

Aktaş, kendisine gelen iki demet gül buketini sosyal medya hesabından paylaştı. Takipçileri, Aktaş'a bu gülleri gizemli erkek arkadaşının yolladığını düşündü. Ancak işin aslı bambaşka çıktı.

HAYRANLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Nilsu Berfin Aktaş, kırmızı güllerin sevenlerinden geldiğini söyledi. Aktaş, hayranlarına teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

NİLSU BERFİN AKTAŞ KİMDİR?

1998 yılında Ankara'da doğan güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, Yetenek Evi Sanat Akademisi Oyunculuk Bölümü mezunudur.

Genç oyuncu 2018 yılında Geleceğin Starı yarışma programı ile dikkatleri üzerine çekti. Oyunculuk kariyerinde bazı markaların reklamlarında da rol aldı.

Nilsu Berfin Aktaş, "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" dizisinde Gökçe karakterine hayat veriyor.