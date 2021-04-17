Nilsu Berfin Aktaş: Seyirciyi ağlatmak daha zor - Son Dakika

Nilsu Berfin Aktaş: Seyirciyi ağlatmak daha zor

17.04.2021 07:31
Nilsu Berfin Aktaş: Seyirciyi ağlatmak daha zor, System.String[]

Nilsu Berfin Aktaş, 2018'de 'Geleceğin Starı' adlı yarışma programıyla dikkatleri üzerine çekti, hemen peşinden 'Kuzey Yıldızı' adlı dizinin kadrosuna katıldı.

Ankara'da doğup büyümüşsünüz, nasıl bir ailede yetiştiniz?

Annem ve babam çalışmak için beni babaanneme bırakmak zorunda kalmışlar, onları uzun bir süre görmedim. Babaannem, dedem ve halamla büyüdüm. Küçüklüğümde beni oyunculuğa yönlendiren de halam oldu. Abla-kardeş gibiydik, "Sen çok iyi yerlere geleceksin" derdi. Sonradan annemle babam geldi ve beni geri aldılar. Çok eğlenceli bir ailede büyüdüm diyebilirim.

AŞKLARI ÇOK MASUMDU

Anne-babanızla yeni hayata alışabildiniz mi?

Başlarda zor oldu ama alıştım. Her ikisiyle de arkadaş gibi büyüdüm, hatta birlikte büyüdük de diyebilirim. Annemle babamın aşkı çok güzel ve çok masum. Hep babam gibi biriyle tanışmak isterdim. Her şey yolunda giderken bir anda boşandılar. Sorunlarını bana da kardeşime de belli etmediler ama anlaşamamışlar demek ki... Bu durum beni üzdü ama boşandıkları zaman ben dizi çekimlerine başlamış ve işime odaklanmıştım; nedenini sorgulamadım. Bir erkek kardeşim var. Adı Efe, 14 yaşında. İşlerden dolayı onu maalesef uzun zamandır görmüyorum.

Aranız nasıldır?

Kardeşim hayatta en çok sevdiğim kişi. Ailemin ve onun bana verdiği desteği çok önemsiyorum. Bu destek benim için çok değerli.

Ankaralı olmanız ve bir oyunculuk yarışmasında tanınmanız gibi ortak yönlerden ötürü, sizin için "Geleceğin Beren Saat'i" deniliyor. Bir yandan da ünlü model Gigi Hadid'e benzetiliyorsunuz. Başka isimlerle anılmak ne hissettiriyor? Bu benzetmelere katılıyor musunuz?

Evet, yarışmanın yayımlandığı dönem beni Beren Saat'e benzettiler, şimdi de Gigi Hadid'e benzetiyorlar. İkisi de çok tatlı ve güzel kadınlar. Bu durumdan rahatsızlık duymuyorum.

Bir röportajınızda gelecek planlarınız arasında bir senaryo yazmak, onun filmini yönetmek ve hatta o filmde oynamak olduğunu söylemişsiniz. Hem senaristi hem yönetmeni hem de oyuncusu olacağınız bu filmin türü ve konusu ne olurdu?

Temel insani olguları ele alan bir dram filmi çekmek isterdim. İzleyicinin duygularına hitap etmek daha akılda kalıcı oluyor ve ben dramı daha çok seviyorum. "Güldürmek mi yoksa ağlatmak mı daha zor" diye sorarsanız, her ikisinin de ayrı zorluğu var tabii. Ama bence ağlatmak, insanları duygulandırmak, karakterin çektiği acıyı seyirciye yansıtmak biraz daha zor.

Yeni dijital projeniz 'Ölüm Zamanı'nı da konuşalım. Nasıl bir karakteri canlandırıyorsunuz? İzleyiciyi nasıl bir dizi bekliyor?

'Ölüm Zamanı', dört arkadaşın Dilara'yı keyiflendirmek için gittiği kampta bir sırrın peşine düşmelerini anlatıyor. Ben çok sevdim. Seyircinin de seveceğini düşündüğüm harika bir proje oldu. Dilara adında, çok gizemli ve sessiz bir kızı oynadım. Dilara'nın içinde fırtınalar kopuyor, her duyguyu çok yoğun yaşıyor. Böyle bir karakteri canlandırmak benim için güzel bir tecrübe oldu.

Sitede sanal futbol oyunları büyük ilgi görüyor. Sizin futbolla aranız nasıl?

Çok iyi olduğunu söyleyemem ama kötü de değil. Zaten sanal futbolda gerçek maçları takip etmek gerekmiyor (gülüyor). Beşiktaşlıyım. Milli maçları izler, kaçırmamaya çalışırım.

Aranızın iyi olduğu bir spor branşı var mı?

İlgilendiğim birçok spor dalı var. Basketbol, masatenisi, badminton, yüzme... Hatta koşuda okullar arası birinciliğim bile var. Hızlı koşarım, basketbolda iyiyimdir. Maalesef şu sıralar yoğunluktan fazla spor yapamıyorum.

Yoğun bir program içindesiniz, bir yandan da pandemi... Sosyal mesafeli hayat nasıl gidiyor?

Evet, oldukça yoğunum. Ama bunu seviyorum. Günün sonunda bana iyi hissettiriyor. Boş oturmak bana göre değil. Aşırı sıkılıyorum, yerimde duramam. Boş gezmeyi de sevmem. İlla işimle ilgili bir şeyler yapmalıyım. Çalışmak ve yoğun olmak beni mutlu ediyor.

TATLIYA BAYILIRIM

Kalabalık bir set ekibiyle pandemi şartlarında çalışmak zor olsa gerek…

Kurallara dikkat ediyor, haftada bir-iki kere PCR testi yaptırıyorum. Sahne dışında maskemi çıkarmıyorum. Maskesiz kendimi çıplak gibi hissediyorum. Sürekli ellerimi yıkıyorum. Bu alışkanlık, bende eskiden de vardı. Annem el yıkama hastalığım olduğunu söyler.

Birçok söyleşinizde yemek yemeyi çok sevdiğinizden de bahsediyorsunuz. Hangi yemeğe dayanamazsınız?

Yemek yemeye bayılırım ama dikkat etmem gerekiyor. Az yemeye çalışıyorum, bu da beni çok üzüyor. Tatlıya bayılırım. Küçükken sevmediğim yemekler vardı ama artık hepsini seviyor ve yiyorum. Özellikle margarita pizzaya asla hayır demem. Tok olsam da yerim.

Nilsu Berfin Aktaş, "İlgilendiğim birçok spor dalı var. Basketbol, masatenisi, badminton, yüzme... Hatta koşuda okullar arası birinciliğim bile var" diyor.

ÖNEMLİ BİR ŞEY SÖYLEMEYECEKSEN ARAMA BENİ KARDEŞİM!

Telefonda konuşmak mı mesajlaşmak mı?

Konuşmak… Mesajda duygular karşı tarafa tam olarak geçmiyor. Ama önemli bir şey söylemeyeceksen de arama beni be kardeşim!

Sosyal medyada 'stalker' (gizli gizli takip eden) mısınız?

Çok zaman kaybettirdiğini gördüğüm için, hayır, artık değilim.

Kız arkadaşlarınızla WhatsApp gruplarınız var mı?

Evet, var. Üç kişiyiz, eğlenceli sohbetler dönüyor. Dedikodu da yapıyoruz tabii.

En çok para harcadığınız şey ne?

Alışveriş yapmaya vaktim olmadığı için şu sıralar en çok yemeğe para harcıyorum.

Çaykolik misiniz, kahve aşığı mı?

Kahve severim.

Nilsu Berfin Aktaş: Seyirciyi ağlatmak daha zor

Gigi Hadid, Beren Saat, Ankara, Masum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Nilsu Berfin Aktaş: Seyirciyi ağlatmak daha zor - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Dünyaca ünlü lojistik firması FedEx'teki kanlı gecenin faili 19 yaşındaki eski çalışan çıktı Dünyaca ünlü lojistik firması FedEx'teki kanlı gecenin faili 19 yaşındaki eski çalışan çıktı Çukur'a bomba transfer! Çağla Özavcı, final öncesi kadroya dahil oldu Çukur'a bomba transfer! Çağla Özavcı, final öncesi kadroya dahil oldu Deniz Çoban: Beşiktaş'ın golünden önce net bir faul var Deniz Çoban: Beşiktaş'ın golünden önce net bir faul var Hollywood yıldızı Brad Pitt, tekerlekli sandalye ile görüntülendi Hollywood yıldızı Brad Pitt, tekerlekli sandalye ile görüntülendi Şantaj kurbanı olan genç kız, 9 kişi tarafından defalarca birlikteliğe zorlandı Şantaj kurbanı olan genç kız, 9 kişi tarafından defalarca birlikteliğe zorlandı Tabutun direği elinde kalan Fatih Terim ne yapacağını şaşırdı! İşte o anlar Tabutun direği elinde kalan Fatih Terim ne yapacağını şaşırdı! İşte o anlar Rusya Devlet Başkanı Putin'in 2020 geliri açıklandı Rusya Devlet Başkanı Putin'in 2020 geliri açıklandı Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Görev yerini terk etmeyen Mehmetçik, silah başında böyle oruç açtı Görev yerini terk etmeyen Mehmetçik, silah başında böyle oruç açtı         
07:24
Burak, Zeki ve Yusuf şampiyonluk yolunda yara aldı! Lille, sahasında Montpellier'le 1-1 berabere kaldı Burak, Zeki ve Yusuf şampiyonluk yolunda yara aldı! Lille, sahasında Montpellier'le 1-1 berabere kaldı         
00:47
Koronavirüs tedbirleri sonuç vermezse Ramazan Bayramı'nda tam kapanma yolda Koronavirüs tedbirleri sonuç vermezse Ramazan Bayramı'nda tam kapanma yolda         
00:25
Cumhurbaşkanlığı'ndan 128 milyar dolar açıklaması: Kaybolmuş tek 1 kuruş yoktur Cumhurbaşkanlığı'ndan 128 milyar dolar açıklaması: Kaybolmuş tek 1 kuruş yoktur         
23:57
Hafta sonu için kritik uyarı! Sahra Çölü'nden gelen toz bulutu tüm ülkeyi etkisi altına alacak Hafta sonu için kritik uyarı! Sahra Çölü'nden gelen toz bulutu tüm ülkeyi etkisi altına alacak         
23:30
ABD'nin yaptırım hamlesine Rusya'dan misilleme! 6 yaptırım kararıyla birlikte 6 isim de kara listede ABD'nin yaptırım hamlesine Rusya'dan misilleme! 6 yaptırım kararıyla birlikte 6 isim de kara listede         
21:24
Anne olmak için gün sayan oyuncu Şilan Makal, hamilelik pozlarını paylaştı Anne olmak için gün sayan oyuncu Şilan Makal, hamilelik pozlarını paylaştı         
20:00
Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi         
16:35
Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis kocaman oldu! Gururlandıran haberini Zeyno Günenç verdi Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis kocaman oldu! Gururlandıran haberini Zeyno Günenç verdi         
15:46
Dua etmek için aile mezarlığına giden baba, kayıp oğlunun cansız bedenini buldu Dua etmek için aile mezarlığına giden baba, kayıp oğlunun cansız bedenini buldu         
15:43
Fatih Terim, Göztepe maçının ardından koltuğu Okan Buruk'a devrediyor Fatih Terim, Göztepe maçının ardından koltuğu Okan Buruk'a devrediyor         
14:20
Eden Hazard sarhoş halde maça çıkmasına rağmen hat-trick yaptı Eden Hazard sarhoş halde maça çıkmasına rağmen hat-trick yaptı         
13:40
Görüntü Türkiye'nin tatil cennetinden! 4 yıldır bu rezalete dur diyen çıkmadı Görüntü Türkiye'nin tatil cennetinden! 4 yıldır bu rezalete dur diyen çıkmadı         
10:59
Erdoğan sinyali vermişti! Vaka sayıları düşmezse Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündemde Erdoğan sinyali vermişti! Vaka sayıları düşmezse Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündemde         
10:47
İçişleri Bakanı Soylu, 'Tabuta sığmayan şehid'in seccadesinde namaz kılıp dua etti İçişleri Bakanı Soylu, 'Tabuta sığmayan şehid'in seccadesinde namaz kılıp dua etti         
09:43
Kerem Alışık, üzerinde babasının fotoğrafını gördüğü tırın peşine düştü Kerem Alışık, üzerinde babasının fotoğrafını gördüğü tırın peşine düştü         
07:46
Hemcinsiyle aşk yaşayan Senem Kuyucuoğlu, ilişkisi hakkında konuştu Hemcinsiyle aşk yaşayan Senem Kuyucuoğlu, ilişkisi hakkında konuştu         
20:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2021 07:45:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Nilsu Berfin Aktaş: Seyirciyi ağlatmak daha zor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei