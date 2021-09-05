"Nilüfer +1 Güz Konserleri" başladı - Son Dakika

Bursa'da Nilüfer Belediyesi tarafından organize edilen "Nilüfer +1 Güz Konserleri"nde şarkıcı Kalben konser verdi.

Balat Atatürk Kent Ormanı'nda gerçekleştirilen konsere farklı yaş grubundaki müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Kalben, konserde eski ve yeni şarkılarından oluşan geniş bir repertuvara yer verdi.

Kalben, müzikseverler ile "Kasımpatılar", "Avrupa Var Amerika Var" ve " Ben Her Zaman Sana Aşıktım" gibi şarkılarını seslendirdi.

Gecenin sonunda şarkıcı Kalben'in performansı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.