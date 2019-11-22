Nilüfer, Adana konserinden çıkıp Londra'ya gitti

Londra 'ya eylül ayında gönderdiği kızını çok özlediğini söyleyen sanatçı, " Anne kız bol bol hasret gidereceğiz" dedi.

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