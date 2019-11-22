Son Dakika Haberleri: Nilüfer, Adana konserinden çıkıp Londra'ya gitti
Son Dakika Magazin Nilüfer, Adana konserinden çıkıp Londra'ya gitti - Son Dakika Magazin

Nilüfer, Adana konserinden çıkıp Londra'ya gitti

6 saat önce

Londra'ya eylül ayında gönderdiği kızını çok özlediğini söyleyen sanatçı, "Anne kız bol bol hasret gidereceğiz" dedi.

Nilüfer, Adana konserinden çıkıp Londra'ya gitti, System.String[]

Londra'ya eylül ayında gönderdiği kızını çok özlediğini söyleyen sanatçı, "Anne kız bol bol hasret gidereceğiz" dedi.

Londra, Anne, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 08:47 
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