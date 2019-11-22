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Nilüfer, Adana konserinden çıkıp Londra'ya gitti
6 saat önce
Londra'ya eylül ayında gönderdiği kızını çok özlediğini söyleyen sanatçı, "Anne kız bol bol hasret gidereceğiz" dedi.
Londra'ya eylül ayında gönderdiği kızını çok özlediğini söyleyen sanatçı, "Anne kız bol bol hasret gidereceğiz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 08:47
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