Nilüfer Belediye Başkanı Erdem Mazbatasını Aldı

CHP'den Nilüfer Belediye Başkanı seçilen Turgay Erdem için mazbata töreni yapıldı.

CHP'den Nilüfer Belediye Başkanı seçilen Turgay Erdem için mazbata töreni yapıldı.



Bursa Adliyesi Konferans Salonu'ndaki törende Erdem, mazbatasını Nilüfer Seçim Kurulu Başkanı Selçuk Yağmur'dan aldı.



Erdem, daha sonra yaptığı konuşmada, tüm Nilüfer halkına teşekkür etti.



İYİ Parti üyelerine de teşekkür eden Erdem, "Daha çok yapacak işimiz var. İnşallah yarından itibaren devir teslimi yaptıktan sonra Nilüfer'de 7 gün 24 saat çalışacağız. Bu mutlu geleceğin gerçek kahramanları sizlersiniz. Dolayısıyla sizlere çok teşekkür ediyorum." dedi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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