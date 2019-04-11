Son Dakika Haberleri: Nilüfer Belediye Başkanı Erdem Mazbatasını Aldı

Nilüfer Belediye Başkanı Erdem Mazbatasını Aldı

1 saat önce

CHP'den Nilüfer Belediye Başkanı seçilen Turgay Erdem için mazbata töreni yapıldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Erdem Mazbatasını Aldı, System.String[]
CHP'den Nilüfer Belediye Başkanı seçilen Turgay Erdem için mazbata töreni yapıldı.

Bursa Adliyesi Konferans Salonu'ndaki törende Erdem, mazbatasını Nilüfer Seçim Kurulu Başkanı Selçuk Yağmur'dan aldı.

Erdem, daha sonra yaptığı konuşmada, tüm Nilüfer halkına teşekkür etti.

İYİ Parti üyelerine de teşekkür eden Erdem, "Daha çok yapacak işimiz var. İnşallah yarından itibaren devir teslimi yaptıktan sonra Nilüfer'de 7 gün 24 saat çalışacağız. Bu mutlu geleceğin gerçek kahramanları sizlersiniz. Dolayısıyla sizlere çok teşekkür ediyorum." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:20 Kaynak: AA
Bursa Adliyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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