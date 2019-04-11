Son Dakika Haberleri: Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem Mazbatasını Aldı

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem Mazbatasını Aldı

1 saat önce

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem mazbatasını aldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem Mazbatasını Aldı, System.String[]
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem mazbatasını aldı. Erdem, "7 gün 24 saat çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursa Adliyesi'nin konferans salonunda düzenlenen törenle, Nilüfer İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Selçuk Yağmur'un elinden mazbatasını aldı. Turgay Erdem mazbata töreninin ardından kısa bir konuşma yaparak, "Bugün resmen göreve başladık. Biraz önce mazbatalarımızı aldık. Daha çok yapacak işlerimiz var. Yarından itibaren Mustafa Bozbey ile görüşüp, devir teslimi yaptıktan sonra Nilüfer'de hızla bir şekilde, 7 gün 24 saat çalışmaya hep birlikte devam edeceğiz. Sizler aslında bu mutlu geleceğin gerçek kahramanlarısınız. Bugüne kadar yaptığınız desteklerden dolayı sizlere ve bize oy veren, vermeyen bütün Nilüferlilere sonsuz teşekkürler ediyorum. Bizimle birlikte çalışan İYİ Parti'nin üyelerine, CHP'li dostlara sonsuz teşekkür ediyorum. Nilüfer'i birlikte gülümsetmek için daha da çok çalışacağız" diye konuştu.

Millet ittifakının Nilüfer meclis üyeleri de mazbatalarını aldıktan sonra adliye girişinde hatıra fotoğrafı çektirildi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:42 Kaynak: İHA
Selçuk, Bursa Adliyesi, Politika
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