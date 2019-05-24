Son Dakika Haberleri: Nilüfer Belediye Başkanlığı Koşusu Çelikkalkan'ın

Nilüfer Belediye Başkanlığı Koşusu Çelikkalkan'ın

5 saat önce

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen Nilüfer Belediye Başkanlığı Koşusu'nu jokey Mehmet Akyavuz ile Çelikkalkan isimli at kazandı.

Nilüfer Belediye Başkanlığı Koşusu Çelikkalkan'ın, System.String[]
Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen Nilüfer Belediye Başkanlığı Koşusu'nu jokey Mehmet Akyavuz ile Çelikkalkan isimli at kazandı.

Türkiye Jokey Kulübü'nün (TJK) Nilüfer Belediyesi adına düzenlediği Nilüfer Belediye Başkanlığı Koşusu, Osmangazi Hipodromu'nda yapıldı. Günün 7. koşusu olan yarışı, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, başkan yardımcılarıyla birlikte izledi. 4 yaş ve üzeri safkan arap atlarının katıldığı yarışta büyük heyecan yaşandı. Saat 17.30'da startı verilen 2 bin 100 metrelik kum pistteki yarışta 11 at koştu. Nefes kesen yarışı, Memduh Ateş'in sahibi olduğu Çelikkalkan isimli at kazandı. Jokey Mehmet Akyavuz idaresindeki Çelikkalkan 2.29.48'lik derecesiyle birinci olarak, sahibine 53 bin TL kazandırdı. Koşuda Domaniç isimli at ikinci, Kamçı isimli at da üçüncü oldu.

Yarışın ardından Osmangazi Hipodromu'nda kupa töreni düzenlendi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem Nilüfer Belediye Başkanlığı Koşusu'nu kazanan Çelikkalkan isimli atın sahibi adına Veysi Ceylan'a kupayı verdi. Başkan Turgay Erdem, jokey Mehmet Akyavuz'a da çiçek vererek kutladı. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 08:34 Kaynak: İHA
Osmangazi, Turgay Erdem, Türkiye Jokey Kulübü, Spor
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