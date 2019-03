Nilüfer Belediye Meclisi Dönemin Son Toplantısını Yaptı

2014-2019 seçim döneminin son toplantısını yapan Nilüfer Belediye Meclisi, duygusal anlara sahne oldu. Belediye Meclisi'ne son kez başkanlık yapan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey , herkesten helallik istedi. Bozbey, "Nilüfer, başarılarla dolu muazzam bir hikaye. İnanıyorum ki bundan sonra görev alacak arkadaşlarımız Nilüfer'i, bıraktığımız yerin üzerine çıkaracak" dedi.Nilüfer Belediye Meclisi, 2014-2019 seçim döneminin son toplantısını Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey başkanlığında gerçekleştirdi.20 yıldır başkanlığını yaptığı Nilüfer Belediye Meclisi'ne, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olması nedeniyle son kez başkan olarak hitap eden Bozbey, duygusal anlar yaşattı. Meclis gündemine geçilmeden önce konuşma yapan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, çalışmalarda emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür etti.Sözlerine, "Nilüfer çok güzel bir hikaye" diyerek başlayan Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer'in bugün geldiği noktada bütün Nilüfer Belediye Meclisi Üyelerinin, muhtarların, sivil toplum kuruluşlarının, akademik odaların, Nilüfer Belediyesi çalışanlarının ve Nilüferlilerin katkısı olduğunu söyledi."Nilüfer Türkiye 'nin örnek ve lideri oldu"Merhum Ziya Güney 'in kurucu başkanlığıyla başlayıp, Faruk Baykal'la devam eden süreci, 1999 yılından bugüne başarılı bir şekilde sürdürdüğünü vurgulayan Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Nilüfer, bugün geldiği nokta itibariyle Bursa'nın hem merkezi hem de uyguladığı farklı projeler ve yönetim sistemleriyle Türkiye'nin örnek ve lideri oldu" dedi."20 yıl kolay geçmedi" diyen Bozbey, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bazen üzüldük, bazen sevindik, duygulandık hatta tartışmalarımız oldu. Bunların hepsi Nilüfer'in daha iyiye gitmesi, daha fazla hizmet üretmesi, hizmetlerin korunması ve güzel projelerin uygulanması adınaydı. Yani Nilüferliler adınaydı.""Çıtayı daha da yükselteceklerine inanıyorum"Nilüfer'in, kendisi için 20 yıllık, başarılarla dolu, kitaplara sığamayacak kadar muazzam bir hikaye olduğunun altını çizen Bozbey, "Ülkemizin en güzel hikayelerinden biri, anılarımız, düşüncelerimiz, paylaşımlarımız, burada yaşananlar ve 20 yıl içinde yaptıklarımızla yazılır. Nilüfer, neresinden bakarsanız bakın özlediğimiz yerde. İstediğimiz hedefte olmayabilir ama o hedefe adım adım yaklaşıyor. İnanıyorum ki bundan sonra görev alacak arkadaşlarımız, çıtayı daha da yükselterek, Nilüfer'i bıraktığımız yerin üzerine çıkararak daha yaşanabilir, daha güzel ve daha fazla gülümseyen bir kent haline dönüştürecektir. Her zaman birbirimizin yanında ve destekçisi olacağımıza inanıyorum" dedi."Meclis'ten helallik istedi"Nilüfer Belediye Meclisi'ne, Nilüfer Belediye Başkanı olarak son kez hitap ettiğini dile getiren Başkan Mustafa Bozbey, herkesten helallik istedi. Bozbey, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimde, Meclis yenilenmiş olacak. Bazı arkadaşlarımız yine bu salonda olacak. Yeniden Nilüferlilerin onayını alarak, yeni bir sürece başlanacak. Ben, bu süreçte arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" dedi.Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığına da değinen Mustafa Bozbey, "Kısmet olursa, inşallah 1 Nisan 'dan itibaren hepinizi Bursa Büyükşehir Belediyesi 'ne bekliyorum. Hiçbirinizi unutmayacağım. Hepinizin mutlaka önerilerini, desteklerini, görüşlerini almak isteriz. Bursa hepimizin. Orada da uzunca bir süre hizmet etmek bize nasip olur inşallah. Hayırlısı olsun. Hepinize güzel bir yaşam diliyorum" sözleriyle Nilüfer Belediye Meclisi'ne veda etti."Hepimiz gönüllü Nilüferliyiz"Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Sözcüsü İsmail Hakkı Kavurmacı ile CHP Grup Sözcüsü Turgay Erdem de söz alarak duygularını dile getirdi.5 yıl boyunca muhalefet görevini yerine getirdiklerini belirten Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Sözcüsü İsmail Hakkı Kavurmacı, yeni dönemde seçilecek meclis üyelerine başarılar diledi. Kavurmacı, "Hep birlikte Nilüfer'e değer katmak için buradaydık ve bu görevimizi yerine getirdik. Hepimiz, gönüllü Nilüferliyiz. Yine her zaman birlikte olmayı arzu ederiz. Gördüğümüz problemlerde, aksaklıklarda veya iyi projelerde yine birlikte olacağız, sizlerle beraber paylaşacağız" diye konuştu."Bu birliktelik örnek olmalı"Nilüfer Belediye Meclisi'ndeki birlikteliğin, gelecek dönemlere örnek olması dileğinde bulunan CHP Grup Sözcüsü Turgay Erdem de emeği geçen herkese teşekkür etti. Erdem şöyle konuştu: "Ara ara tartışmış olabiliriz ama bu tartışmanın tek noktası, başarıya odaklanmış bir Nilüfer elde etmekti. Hiçbir zaman kırgınlık, küslük olmadı. Sürçülisan ettiysek affola. Bizler, her zaman Nilüfer için var olan bireyler olarak, elimizden gelen her türlü gayreti ve samimiyetimizi göstererek çalışmalarımızın içinde yer alacağız."Erdem, 31 Mart yerel seçimlerinde de herkese başarılar diledi.Konuşmaların ardından Nilüfer Belediye Meclisi'nde gündem maddeleri görüşülerek, karara bağlandı.Toplantıda Nilüfer Belediye Meclisi'nin kadın üyelerine, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 'ne özel çiçek armağan edildi. Başkan Mustafa Bozbey ile AK Parti Grup Sözcüsü İsmail Hakkı Kavurmacı ve CHP Grup Sözcüsü Turgay Erdem de kadın üyelerin Dünya Kadınlar Günü 'nü kutladılar. - BURSA