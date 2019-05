Nilüfer Belediyesi ailesi bayramlaştı

Nilüfer Belediyesi çalışanları, Alaaddinbey Hizmet Binası ve Halk Evi'nde düzenlenen törenlerde bayramlaştı. Çalışanların bayramını kutlayan Başkan Turgay Erdem , "Biz hep birlikte bir aileyiz. Bu ailede önceliğimiz, herkesin haklarını vermek, yüzünü güldürmek" dedi.Nilüfer Belediyesi'nde geleneksel hale gelen bayramlaşma töreni bu yıl da personelin yoğun katılımıyla, bayram öncesi son mesai gününde gerçekleşti. Alaaddinbey Hizmet Binası ve Halk Evi'nde düzenlenen törenlerde Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 9 günlük tatil öncesi çalışanların Ramazan Bayramı 'nı kutladı. Her iki hizmet binasındaki törenlere, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özer Anaç, İYİ Parti Nilüfer İlçe Başkanı Levent Öncü, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri, Başkan Yardımcıları ile bütün çalışanlar katıldı. Halk Evi önündeki Cumhuriyet Meydanı 'nda düzenlenen törende konuşmasına "Sevgili ailem" diye başlayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, herkesin bayramını kutlayarak iyi dileklerini paylaştı. Nilüfer ailesinin özel günlerdeki paylaşımlarının ilişkileri güçlendirdiğini belirten Başkan Turgay Erdem, "Bayramlar, bizi birbirimize daha da yakınlaştırıyor. Aidiyet duygumuzu güçlendiriyor. O nedenle buraya geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.Nilüfer Belediyesi'nde her zaman önceliğin personel olduğunu ve bunun böyle devam edeceğini belirten Başkan Erdem, çalışanlara güzel mesajlar verdi. Başkan Erdem, "Biliyorsunuz Nilüfer Belediyesi'nde yeni bir dönem başladı. Öncelikle sizin haklarınız için, daha iyi şartlar sağlamak için elimizden geleni yapacağımıza inanmanızı istiyorum. Çalışan arkadaşlarımızın haklarını vermeye devam edeceğiz. Kuruma ve kurumun değerlerine sahip çıkıldığı sürece, bu kurum da size sahip çıkmaya devam edecek. Nilüfer Belediyesi'ni, sizlerle birlikte örnek kurum haline getirdik. Bu kurum her zaman çalışanın emeklerine saygı duyacak ve karşılığını vermeyi sürdürecek" şeklinde konuştu."Biz hep birlikte bir aileyiz" diyen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Mutluluğu ve kederi de her zaman birlikte paylaşacağız. Ben şimdiden bayramınızı kutluyorum. Hepinizin ailelerinizle, sevdiklerinizle çok güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum. Mutluluklarımıza gölge düşmesin, sevincimizi doyasıya yaşayalım. Bayramı, bayram gibi geçirelim" ifadelerini kullandı.Konuşmanın ardından Nilüfer Belediyesi'nin bütün çalışanları birbiriyle bayramlaşarak iyi dileklerde bulundu. - BURSA