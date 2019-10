Nilüfer Belediyesi, çocukların eğitim alabileceği ve kaliteli zaman geçireceği "Burak Berk Kreşi"ni hizmete açtı. Kreşin açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Turgay Erdem, eğitime yönelik yatırımları önemsediklerini belirterek, "Nilüfer'in her mahallesine bir kreş açmak istiyoruz" dedi.



Eğitim projelerine önem veren Nilüfer Belediyesi, 23 Nisan Mahallesi'nde yapılan "Nilüfer Belediyesi Burak Berk Kreşi"ni hizmete açtı. İşadamı Şevket İlhan tarafından 23 Nisan Mahallesi'nde yaptırılan ve İlhan'ın oğullarının ismini taşıyan Nilüfer Belediyesi Burak Berk Kreşi'nin açılışı törenle gerçekleşti. Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, sosyal belediyecilik anlayışı gereği, her yurttaşın iyi eğitim olanaklarına kavuşması amacıyla kreş ve yurt gibi yatırımları çok önemsediklerini vurguladı. Erdem, "Biliyorsunuz Sayın Genel Başkanımızın da bu konuda talimatları var. Her bölgede kreş açarak her çocuğun eğitim olanaklarına kavuşmasını sağlamak ve çalışan kadınların çocuk bakımıyla ilgili sorunlarına çözüm üretmek bizim önceliğimiz. Bu bakış açısıyla Nilüfer'in her mahallesine bir kreş açmak istiyoruz ama bunu yıllara yayarak yapacağız elbette. İlk kreşimizi 23 Nisan Mahallemizde açıyoruz. Bu projenin ilk adımı biliyorsunuz önceki dönem belediye başkanımız Mustafa Bozbey tarafından atıldı. Ben Sayın Bozbey'e çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"Misafir öğrenci uygulaması olacak"



120 çocuğa eğitim verebilecek kapasitede olan Nilüfer Belediyesi Burak Berk Kreşi'nin, öncelikle belediye personeline hizmet vereceğini söyleyen Erdem şöyle devam etti:



"Ancak, talep olursa diğer vatandaşlara da kreşimiz açık olacak. Ayrıca, günlük ihtiyaçlarını karşılamak için çocuklarını bırakacak yer arayan anneler de randevulu sistemle çocuklarını buraya bırakabilecekler. Bu amaçla burada bir abonelik sistemi geliştirilecek. Önceden kaydı yapılmış çocuklar, haftada 8 saati geçmeyecek şekilde "Misafir öğrenci" olarak kreşe bırakılabilecek ve bu uygulama ücretsiz yürütülecek. Her kadının hayatını kolaylaştıracak bu uygulamayı önemsiyoruz."



Kreşin bahçesinin de çocukların nitelikli eğitim alması maksadıyla düzenlendiğini ve oyun alanlarının yanı sıra trafik eğitim alanı ve tarım bahçesinin de yer aldığını belirten Başkan Erdem, hedeflerinin araştırmaktan ve keşfetmekten hoşlanan, orijinal ve orjinal fikirler üretebilen, paylaşmanın bilincinde, doğayı ve hayvanları koruyan, mutlu ve üretken bireyler yetiştirmek olduğunu ifade etti. Turgay Erdem, "Çocukların, rutin eğitim faaliyetlerinin yanı sıra sanat ve spor eğitimi de alacağı kreşimizde, geleceğin aydınlık ve özgür düşünceli bireyleri yetişecek" diyerek kreşin hizmete girmesinde emeği geçen başta hayırsever Şevket İlhan ve ailesi olmak üzere herkese teşekkür etti.



İlhan ailesinin heyecanı



Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in plaket vererek teşekkür ettiği hayırsever işadamı Şevket ilhan da böyle bir projede yer almaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Büyük heyecan yaşadıklarını ifade eden İlhan, kendilerine böyle bir kreşi yapma fırsatı veren Nilüfer Belediyesi'nin eski Başkanı Mustafa Bozbey ve Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e teşekkür etti.



Kreşe adı verilen Berk ve Burak kardeşler de duygularını ifade ettiler. İsimlerinin bir eğitim kurumunda yaşatılmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Berk İlhan, "Adımızı taşıyan bir okulun olması çok güzel bir his. Çok fazla baba bunu yapamaz. Benim babam tektir" diyerek yaşadığı gururu dile getirdi.



"46 belediyenin kreşi var"



CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık da kreş, öğrenci yurdu gibi kurumları faaliyete geçirmenin sosyal belediyeciliğin en büyük sorumluluğu olduğunu ifade ederek Nilüfer Belediyesi'nin bu anlamda ulvi bir iş yaptığını söyledi. Karabıyık, Türkiye genelinde şu anda CHP'li 46 belediyenin kreşi olduğunu belirterek "Bir yıllık hedefimiz 170 kreş" dedi.



Kreş öğrencileri tarım bahçesinde soğan ekti



Konuşmaların ardından kreşte eğitime başlayan çocuklar önce elleriyle yaptıkları kağıt çiçekleri Başkan Erdem ve işadamı Şevket İlhan'a armağan ettiler ardından da hep birlikte İzmir Marşı'nı söylediler.



Büyük alkış alan mini konserin ardından Başkan Erdem, törene katılanlarla birlikte kreşi gezdi. Başkan Turgay Erdem çocuklarla birlikte tarım bahçesinde soğan ekimi yaptı, ardından trafik eğitim alanında uygulamalarına eşlik etti.



"Üç farklı sistemden yararlanılarak oluşturulan eğitim modeli uygulanacak "



120 çocuğa eğitim verebilecek kapasitede olan Nilüfer Belediyesi Burak Berk Kreşi, bin 225 metrekarelik alan üzerine inşa edildi ve 735 metrekare kapalı alana sahip. Kreşte, 5 derslik, 2 atölye salonu, yemekhane, psikolog ve revir odası bulunuyor. Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü koordinatörlüğünde, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle işletilecek kreş, 6 okul öncesi, 2 branş öğretmeni, bir psikolog ve bir hemşire ile hizmet veriyor.



Okul öncesi eğitimde kullanılan 3 farklı sistemden yararlanarak kendi eğitim modelini geliştiren Nilüfer Belediyesi Burak Berk Kreşi, araştırmaktan ve keşfetmekten hoşlanan, orjinal fikirler üretebilen, paylaşmanın bilincinde, doğayı ve hayvanları koruyan, mutlu ve üretken bireyler yetiştirilmesini hedefliyor. - BURSA