Üye Girişi
Nilüfer Belediyesi çalışanları işe bisikletle geldi - Son Dakika

Nilüfer Belediyesi çalışanları işe bisikletle geldi

21.09.2021 22:27
Nilüfer Belediyesi çalışanları işe bisikletle geldi, System.String[]

Nilüfer Belediyesi çalışanları işe bisikletle geldi Kentleri ve yerel yönetimleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik etmek hedefiyle, her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası'nda Nilüfer Belediyesi çalışanları işe bisikletle geldi.

Nilüfer Belediyesi çalışanları işe bisikletle geldi

BURSA - Kentleri ve yerel yönetimleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik etmek hedefiyle, her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası'nda Nilüfer Belediyesi çalışanları işe bisikletle geldi.

Bir Avrupa Komisyonu girişimi olarak 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası'nda, Nilüfer'de de 'Sürdürülebilir ulaşım: Sağlıklı ve güvenli hareketlilik' sloganı ile bir dizi etkinlik düzenleniyor. Avrupa Hareketlilik Haftası'nın hedeflerinden biri de belediyelerin ulaşım planlamasının ve toplu ulaşım sisteminin geliştirilmesi, bisiklet ve yaya yollarının artırılması, vatandaşların ise bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahat etmesinin teşvik edilmesi.

Nilüfer Belediyesi de Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 'İşe bisikletle gidiş günü' etkinliği düzenledi. Çalışanlar bisikletleriyle işe gelerek hem sağlıkları için hareket etmiş oldular hem de çevrenin daha az kirlenmesine katkıda bulundu.

Nilüfer Belediyesi hafta boyunca otomobilsiz yaşam günü, sağlığa adım at yürüyüşü, tabata etkinlikleri gibi etkinlikler düzenleyecek. Bu kapsamda 22 Eylül Çarşamba günü de NİLESPİT kullanımı ücretsiz olacak. Ayrıca yeni bisiklet bakım istasyonlarının açılışı da gerçekleşecek. 26 Eylül Pazar günü de Tophane'den Mudanya'ya bisiklet turu düzenlenecek.

Nilüfer Belediyesi çalışanları işe bisikletle geldi
Nilüfer Belediyesi çalışanları işe bisikletle geldi
Nilüfer Belediyesi çalışanları işe bisikletle geldi
Nilüfer Belediyesi çalışanları işe bisikletle geldi

nilüfer belediyesi, Avrupa Komisyonu, Bisiklet, Eylül, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nilüfer Belediyesi çalışanları işe bisikletle geldi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beşiktaş - Adana Demirspor maçı sonrası saha savaş alanına döndü 22:07 Beşiktaş - Adana Demirspor maçı sonrası saha savaş alanına döndü Ecel yolda yakaladı! Kaldırımda fenalaşan kişi hayatını kaybetti 21:45 Ecel yolda yakaladı! Kaldırımda fenalaşan kişi hayatını kaybetti Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarını çıldırtan pozisyon! Beşiktaş maçının hakemine tepki yağıyor 21:22 Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarını çıldırtan pozisyon! Beşiktaş maçının hakemine tepki yağıyor
WhatsApp'a mesajları şikayet etme özelliği geliyor 20:55 WhatsApp'a mesajları şikayet etme özelliği geliyor Çayevi savaşı kameralarda! Masa sandalye ne buldularsa birbirlerine attılar 19:40 Çayevi savaşı kameralarda! Masa sandalye ne buldularsa birbirlerine attılar Ortalık savaş alanına döndü! Kontrolden çıkan tırın, 6 aracı biçtiği anlar kameralarda 19:26 Ortalık savaş alanına döndü! Kontrolden çıkan tırın, 6 aracı biçtiği anlar kameralarda
Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm 17:45 Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm 12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı 17:03 12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı

Son Dakika Haberleri
18:59 Altaylı Erhan Çelenk'ten Çaykur Rizespor maçına damga vuran hareket! Rakip tribünler "Helal olsun sana" tezahüratıyla inledi
18:53 Başı taşla ezilerek öldürülen Pınar Kaynak cinayetinin ilk duruşması görüldü! Sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmedi
18:48 5 katlı binanın çatısından düşen kadın, hayatını kaybetti
18:38 Mahalle halkı durumu fark etti! Yıkılmak üzere olan binada erkek cesedi bulundu
18:24 Arkadaşlarının merakı acı gerçeği gün yüzüne çıkardı! Doğal gaz borusuna iple asılı halde bulundu
18:20 Kılıçdaroğlu'ndan HDP'li Temelli'ye cevap: İmralı da Kandil de muhatabımız değil
18:14 Aboubakar'ı geride bıraktı! Michy Batshuayi'nin istatistikleri Beşiktaş taraftarının beğenisini kazandı
17:44 Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm
17:32 Cem Yılmaz takipçilerini uyardı! İsmini kullanarak dolandırıcılık yapıyorlarmış
17:25 Altın Ayakkabı ödülünün sahibi, Bayern Münih'in golcüsü Robert Lewandowski oldu
Balotelli'den Beşiktaş maçında olay sevinç! Sergen Yalçın'ın 9 sene önceki sözlerine bu hareketle cevap verdi Balotelli'den Beşiktaş maçında olay sevinç! Sergen Yalçın'ın 9 sene önceki sözlerine bu hareketle cevap verdi         
22:13
Son Dakika: Vodofone Park'ta inanılmaz geri dönüş! Beşiktaş 3 farklı öne geçtiği maçta Adana Demirspor'la 3-3 berabere kaldı Son Dakika: Vodofone Park'ta inanılmaz geri dönüş! Beşiktaş 3 farklı öne geçtiği maçta Adana Demirspor'la 3-3 berabere kaldı         
21:56
Son Dakika! BM Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya göç resti: Tahammülümüz kalmadı Son Dakika! BM Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya göç resti: Tahammülümüz kalmadı         
21:38
Son Dakika: Türkiye'de 21 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 260 kişi vefat etti, 29 bin 338 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 21 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 260 kişi vefat etti, 29 bin 338 yeni vaka tespit edildi         
21:06
Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun "HDP meşrudur" yorumuna İmralı'yı adres gösteren HDP'li Temelli, geri adım attı         
20:28
Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum         
19:40
Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı         
19:13
Çöp ve hurdacılardan topladıkları atıkları evlerinde ayrıştırıp altın elde ediyorlar Çöp ve hurdacılardan topladıkları atıkları evlerinde ayrıştırıp altın elde ediyorlar         
17:39
Mersin'in Mersin'in "ucuz ev cenneti" özelliğini tarihte kaldı! Bin lira olan kiralar 3 bin liraya kadar yükseldi         
16:58
Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor         
16:12
Ceviz hasadı geçen yıla oranla rekolte ve kalite de büyük düşüş yaşıyor Ceviz hasadı geçen yıla oranla rekolte ve kalite de büyük düşüş yaşıyor         
15:44
Sedat Peker hakkında Sedat Peker hakkında "hakaret" ve "iftira" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istendi         
15:36
Otostop yaparak bindiği araç bariyerlere çarpan kadın, hayatını kaybetti Otostop yaparak bindiği araç bariyerlere çarpan kadın, hayatını kaybetti         
15:22
Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük         
15:18
Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş         
12:27
Yüzyıllardır derinlerde bekleyen kayıp kilise, suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı Yüzyıllardır derinlerde bekleyen kayıp kilise, suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı         
09:58
Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı         
09:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2021 22:31:21. #1.13#
SON DAKİKA: Nilüfer Belediyesi çalışanları işe bisikletle geldi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement