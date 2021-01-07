Nilüfer Belediyesi Elmalı ile kardeş oldu - Son Dakika

Nilüfer Belediyesi ile Antalya'nın Elmalı Belediyesi, imzalanan protokolle birlikte kardeş kent oldu.

Nilüfer Belediyesi, CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nı, yerelde güçlendirmeye devam ediyor. Daha önce Balıkesir'in İYİ Partili Susurluk Belediyesi ile kardeş kent olan Nilüfer Belediyesi, bu kez Antalya'nın İYİ Partili Elmalı Belediyesi ile kardeş oldu. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ü Halk Evi'ndeki makamında ağırladı. CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz, İYİ Parti Nilüfer İlçe Başkanı Levent Öncü, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Dr. Sibel Özer, Adem Vural, Remzi Çınar ile Elmalı Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın'ın da yer aldığı ziyarette, her iki başkan da kardeş kent protokolüne imza koydu.

Kardeş kent protokolüyle birlikte her iki kent, deneyim, iyi uygulamalar, eğitim, sanat ve kültürel alanda iş birliği yapabilecek. Nilüfer'in Türkiye'de örnek çalışmalar yaptığına dikkat çeken Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, "Bursa'nın en güzel ilçesi Nilüfer ile kardeş belediye olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Öztürk, Elmalı Belediyesi'nin yaptığı çalışmaları da paylaştı.

Dayanışma örneği sergilediklerini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, "Kardeşliğimizin hayırlı olmasını diliyorum. Bağlarımız bundan sonra daha güçlü olacak. Elmalı, Türkiye'de birçok alanda kendini göstermiş bir ilçemiz. Bu kardeşliğin iyi sonuçlar vereceğine inanıyorum" diye konuştu.

Nilüfer Belediyesi ile Elmalı Belediyesi'nin kardeş kent olmalarına ilişkin karar Nilüfer Belediye Meclisi'nde oy birliği ile kabul edildi. - BURSA