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Nilüfer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu 'Nirengi', hayran bıraktı

1 saat önce

TÜRKİYE'nin dört bir yanından halk oyunlarının yanı sıra Balkan ve Kafkaslar'ın da kültür mozaiğini 'Nirengi' gösterisinde buluşturan Nilüfer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, performansıyla bir kez daha kendine hayran bıraktı.

Nilüfer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu 'Nirengi', hayran bıraktı, System.String[]
TÜRKİYE'nin dört bir yanından halk oyunlarının yanı sıra Balkan ve Kafkaslar'ın da kültür mozaiğini 'Nirengi' gösterisinde buluşturan Nilüfer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, performansıyla bir kez daha kendine hayran bıraktı.
Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda sayısız ödül alan Nilüfer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu 'Nirengi' adlı gösterisiyle izleyenlere muhteşem bir gece yaşattı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen Nirengi gösterisi, yoğun ilgi gördü. Eğitmenliğini Miray Tanrıöver ve Mükteda Altıner'in yaptığı, 278 kişiden oluşan gösteriyi, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer de ilgiyle izledi. İki bölümden oluşan Nirengi gösterisinin ilk bölümünde master grubu izleyici karşısına çıktı. Yöresel kıyafetlerle renk cümbüşünün yaşandığı sahnede, master grup hünerlerini sergiledi. Nirengi'nin ikinci bölümünde sahneye çıkan performans grubu da, Ege'den Doğu Anadolu'ya, Karadeniz'den İç Anadolu'ya, Balkanlar'dan Kafkaslar'a kadar oynadıkları yöresel oyunlarla izleyenleri diyardan diyara yolculuğa çıkardı. Nilüfer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, oryantal ve Roman danslarıyla da izleyenleri coşturdu. Topluluk gecenin finalini 'Nirengi' adı verilen koreografiyle yaptı. Gösteriye özel hazırlanan müzikle sahneye çıkan tüm gruplar, halk oyunlarını birbiriyle harmanlayarak aynı anda sundu. Salonu tıklım tıklım dolduranlar, Nilüfer Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu'nu dakikalarca ayakta alkışladı.
Gecenin sonunda Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, Başkan  Turgay Erdem adına eğitmen ve oyuncuları kutladı. Özer, "9 ay boyunca çok büyük emek verdiler, sıkı çalıştılar. Dans gösterisiyle sadece Nilüfer'in değil, Bursa'nın gururu oldular. Muhteşem dans gösterisinde büyük emek veren eğitmen ve sanat yönetmenlerini de kutluyorum" dedi.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:53 Kaynak: DHA
Mustafa Kemal Atatürk, nilüfer belediyesi, Merinos, Kültür Sanat
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