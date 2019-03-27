Nilüfer Belediyesi ile Genel-İş Sendikası Anlaştı

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Devletten İş Kuran Gençlere Vergi ve Prim Desteği

Büyükbakkalköy'de Bulunan Top Mermisi İncelenmek Üzere Götürüldü

Hal İşçisi, Hortumda Ağırlık Olsun Diye Tuttuğu Şemsiye ile Birlikte Uçtu