Son Dakika Haberleri: Nilüfer Belediyesi ile Genel-İş Sendikası Anlaştı

Nilüfer Belediyesi ile Genel-İş Sendikası Anlaştı

56 dakika önce

Nilüfer Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Nilüfer Belediyesi ile Genel-İş Sendikası Anlaştı, System.String[]
Nilüfer Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Kadrolu işçilerle ilgili Nilüfer Belediye ve Genel-İş Sendikası'nın görüşmeleri kanuni süreç içerisinde tamamlanarak anlaşmaya varıldı. Genel-İş Sendikası'nın Nilüfer Belediyesi'ne sunmuş olduğu teklif taslağına göre anlaşma tutanağı imzalandı. Anlaşma tutanağı, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Genel-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Selahattin Atak, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Nazlı Yazgan, Belediye Meclis Üyeleri Turgay Erdem ve Yalçın Işıkyıldız'ın yanı sıra sendika temsilcilerinin iştirakiyle Halk Evi'nde imzalandı. Anlaşmaya göre Nilüfer Belediyesi kadrolu işçilerinin maaşlarına 0.20 kuruş kıdem hakkı ve 1 Mart 2019'dan itibaren yüzde 15, 1 Mart 2020 yılında da yüzde 16 zam yapılacak.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kadrolu işçilerle anlaşmanın süreç içerisinde tamamlanmasından memnuniyet duyduğunu belirterek hayırlı olmasını diledi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:22 Kaynak: İHA

nilüfer belediyesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yayın Hayatına Ara Veren Flash TV'de Toplu İşten Çıkarmalar Başladı! Devletten İş Kuran Gençlere Vergi ve Prim Desteği Büyükbakkalköy'de Bulunan Top Mermisi İncelenmek Üzere Götürüldü Hal İşçisi, Hortumda Ağırlık Olsun Diye Tuttuğu Şemsiye ile Birlikte Uçtu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 17:18:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nilüfer Belediyesi ile Genel-İş Sendikası Anlaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]