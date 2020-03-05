Nilüfer Belediyesi kadınlarla el ele - Son Dakika

Nilüfer Belediyesi, ilçedeki mahalle kadın dernekleriyle imzaladığı iş birliği protokolünü yeniledi. Protokolle birlikte Nilüfer Belediyesi, gerçekleştireceği etkinliklerde kadın dernekleriyle iş birliğine devam ederek, kadınların gelir elde etmelerine katkıda bulunacak.



Kadınların emeğini değerlendirmek ve istihdamını artırmak maksadıyla ilçedeki kadın dernekleriyle ortak çalışmalar yapan Nilüfer Belediyesi, ilçe sınırlarındaki 34 kadın derneğiyle imzaladığı iş birliği protokolünü yenileyerek iki yıl daha uzattı. Nilüfer Belediyesi Halk Evi'nde gerçekleşen protokol imza törenine Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile 34 kadın derneği başkanı ve üyeleri katıldı. Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, kurum olarak uzun yıllardır Nilüfer'in her mahallesinde kadın derneklerinin kurulması için çaba gösterdiklerini belirtti. Erdem, "Bu çabanın sonucunda bugün Nilüfer'in 34 mahallesinde kadın derneği kurulmuş durumda. Türkiye'de kadınların böylesine örgütlü bir yapı oluşturduğu başka bir şehir olduğunu sanmıyorum. Kadınların örgütlenmesi, dayanışma içinde hareket ederek hayatın her alanında güçlenmelerini istiyoruz" dedi.



Başkan Turgay Erdem, imzalanan protokolle birlikte hem kadın derneklerinin faaliyetlerini sürdürmelerine destek olacaklarını, hem de Nilüfer Belediyesi'nin düzenleyeceği etkinliklerde kadın dernekleriyle iş birliği yaparak, kadınların gelir elde etmelerine katkıda bulunacaklarını da sözlerine ekledi.



Kadın derneklerinin mekan ihtiyacını karşılama yönünde çalışmalar yaptıklarını dile getiren Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem konuşmasına şöyle devam etti:



"10 kadın derneğimize prefabrik binalar yaptık ve şubat ayında kendilerine anahtarlarını teslim ettik. Bu dernekler şimdi yeni mekanlarına yerleşme aşamasında. İnanıyorum ki güzel işler yapacaksınız. Özellikle kırsal mahallelerimizi turizm açısından hareketlendirmek istiyoruz. Bu konu sizlerin desteğiyle olacak. Kırsal kalkınmayı siz kadınların iş birliğiyle başlatacağız. Kadın derneklerinin ürettiği ürünlerin yaygın biçimde tüketiciye ulaşması için de çalışmalar yapacağız. Yeter ki siz dayanışmadan vazgeçmeyin."



Nilüfer'deki 34 kadın derneği adına konuşan Ürünlü Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Melek Dikme de, desteklerinden dolayı Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e teşekkür etti.



Konuşmaların ardından Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve 34 kadın derneği başkanı, iş birliği protokolü imzaladı.



Kadın derneklerinden kermes



Nilüfer'deki kadın dernekleri, iş birliği protokolü öncesi Nilüfer Belediyesi Halk Evi'nde kermes düzenledi. Öğle arasında gerçekleşen kermeste kadın dernekleri, el emeği birçok ürünü satışa sundu. Büyük ilgi gören kermeste Nilüfer Belediye çalışanları, stantları gezerek alışveriş yaptı. - BURSA