Nilüfer Belediyesi kira alacaklarını erteledi - Son Dakika
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Nilüfer Belediyesi kira alacaklarını erteledi

24 dakika önce

Nilüfer Belediyesi kira alacaklarını erteledi Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, genelge kapsamında Nilüfer Belediyesi'nin kiracılarından, kapalı olması zorunlu olan işletmelerin kira alacaklarını ertelediklerini açıkladı.

Nilüfer Belediyesi kira alacaklarını erteledi

BURSA - Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, genelge kapsamında Nilüfer Belediyesi'nin kiracılarından, kapalı olması zorunlu olan işletmelerin kira alacaklarını ertelediklerini açıkladı. Korona virüsten korunmanın en güvenli yolunun evde kalmak olduğuna da dikkat çeken Erdem, vatandaşlardan belediye ile ilgili işlemlerini dijital ortamda yapmalarını istedi.

Nilüfer Belediyesi, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılan Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı, toplum sağlığını korumak adına çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürüyor.

Salgınla mücadele için kriz masası oluşturan Nilüfer Belediyesi, halkın en çok temas ettiği alanlarda dezenfeksiyon çalışmaları yaparak önlem alıyor.

Nilüfer Belediyesi olarak salgına karşı seferber olduklarını açıklayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Kamu binalarını, ortak yaşam alanlarını, çocuk parklarını, aile sağlığı merkezlerini, ibadethaneleri ve muhtarlık binalarını düzenli aralıklarla dezenfekte etmeye devam ediyoruz" dedi.

Her türlü tedbiri almaya çalıştıklarını belirten Başkan Erdem, vatandaşlardan ihtiyaç olmadığı sürece dışarı çıkmamalarını istedi. Nilüfer Belediyesi'nin vatandaşların işlemlerini kolaylaştırıcı çalışmalar yaptığına da dikkati çeken Başkan Erdem, "Korona virüsten korunmanın en güvenli yolu evde kalmak. Bu nedenle de belediyemize gelmeden işlemlerinizi çağrı merkezimizi arayıp bilgi alarak, ya da e-islem.net internet adresimizi ziyaret ederek evinizden gerçekleştirebilirsiniz. Seyahat etmeyelim, olabildiğince evimizde vakit geçirelim, kişisel hijyen kurallarına dikkat edelim ve en önemlisi de sosyal mesafemizi koruyalım" diyerek uyarıda bulundu.

Sosyal medyadaki bilgi kirliliğine de vurgu yapan Başkan Erdem, "Lütfen paniğe yol açan bu tür paylaşımlara rağbet etmeyin. Doğru bilgilere Sağlık Bakanlığı Korona virüs Bilim Kurulu'nun ve resmi kurumların açıklamalarından ulaşabilirsiniz" dedi.

Korona virüsle mücadelede ekonominin yavaşlamasının da bir başka zorluk olduğunu ifade eden Erdem, "Bu nedenle genelge kapsamında belediyemizin kiracılarından kapalı olması zorunlu olan işletmelerin kira alacaklarını, kapalı kalacağı sürece erteliyoruz" diyerek kiracıları bir nebze de olsa rahatlatacak açıklamalarda bulundu.

Başkan Turgay Erdem açıklamasını "Nilüfer Belediyesi olarak bu zor süreçte bizler görevimizin başındayız. İnanıyorum ki dayanışma içinde ve bilimin ışığında bu zorluğun üstesinden hep birlikte geleceğiz" sözleriyle tamamladı.

Nilüfer Belediyesi kira alacaklarını erteledi

Çin Halk Cumhuriyeti, nilüfer belediyesi, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 06:39 Kaynak: İHA

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