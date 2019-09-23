Nilüfer Belediyesi kültür ve sanat için o araziyi Hazine'den istiyor

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, İhsaniye'de güzel bir kongre ve kültür merkezi inşa etmek istediklerini belirterek. "Vergi Daireleri'nin yanındaki alanı Milli Emlak'tan talep ettik. Ancak talebimize karşılık bulamadık" dedi. Fethiye Kültür Merkezi'ni revize etmek için Uludağ Üniversitesi ile işbirliğine hazır olduklarını kaydeden Erdem, "İklim krizine dikkat çekmek için sanatçılara ve teşekkür etmek istediğimiz kurum ya da kişilere çiçek vermeyeceğiz. Onlar adına birer fidan dikeceğiz" diye konuştu.



Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, ilçede kültür ve sanat için önemli adımlar atacaklarını, İbrahim Yazıcı Stadyumu yanında sanat, tiyatro ve müziğin yer alacağı sahneler hedeflediklerini ifade etti. İhsaniye'de bir kültür merkezi projeleri olduğunu, Milli Emlak'tan Vergi Daireleri yanındaki alanın tahsisi için talepte bulunduklarını hatırlatan Erdem, "İhsaniye'de kültür merkezi projemiz var. Kültür alanı var. Vergi dairelerinin yanında. Yer milli emlaka ait. Daha önce talep ettik. Tahsisinin yapılması için projelerini de hazırladık. Orası bir kongre kültür merkezi halinde kulanılacak yer. Nilüfer'in ortasında. Gerçek anlamda meydanda olan bir merkez olacak. Bir türlü tahsis gerçekleşmiyor. Hükümet değişikliği mi gerekiyor. Bizim çabalarımız cevap bulmadı. Her yıl talebimizi tekrarlıyoruz. Eğer yeni Kültür Bakanımız duyarlı olursa belki bize o yerin tahsisi konusunda yardımcı olabilir" diye konuştu.



Sahneleri arttırma girişimleri olduğunu, bu dönemde bunun adımını atmak istediklerini vurgulayan Erdem, "Fethiye'de Uludağ Üniversitesi'nin kültür merkezi var. Talep ettik. Rektöre söyledim. Gelin içini yapalım. Hem tiyatro hem diğer gösterilerde her türlü sanat etkinliklerinde kullanalım. Cevap bekliyoruz. Hazır bir sahne. Biz orayı biraz daha düzenlediğimizde 800 kişilik sahne haline dönüştürebiliriz. Oraya da yatırım yapabiliriz" şeklinde konuştu.



Fatih Sultan Mehmet Bulvarı yakınındaki Müjdat Gezen Sanat Merkezi ile ilgili bir soruya da cevap veren Erdem, "Daha önceki yıllarda bizden Baro talepte bulunmuştu. Aynı kültür amaçlı kullanmak için. Müjdat Gezen'den biz yeri devraldık. Müjdat Gezen faaliyetlerini durdurdu. Müjdat Gezen Bursalılara küstü. Bursalılar çok fazla ilgi göstermedi. Güzel bir girişimdi. Bir kültür alanı ve kültür merkezi elde ettik. Düzenlemesini de yaptık. Yeterli kaynağımız olmadığı için beklemek zorunda kaldık. Baronun talebi oldu. Eski Başkanımız Mustafa Bozbey Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile görüşmüştü. Baro'nun destek olacağını söylediler. Son aşamadayız. Kültür amaçlı ve genç avukatlar için atölyeler, home ofis gibi çalışma mekanları ile kültürel faaliyetlerini orada yapacaklar. Hukuk kütüphanesi olarak hizmet edecek kütüphane de olacak. 3 sahnemiz var. Orada da organizasyonları birlikte yapacağız. Sosyal amaçlı olarak Bursa ve Nilüferlilere bu merkezi de sunmak istiyoruz" şeklinde konuştu.



Atevler Magazin Outlet karşısındaki boş alanda da kültür projeleri olduğunu hatırlatan Erdem, "Projelendirildi. Bütün altyapısı hazır. Herşey ekenomik durumlara bağlı" diye konuştu.



Erdem, Bursa'da sanat ve kültür denilince akla Nilüfer'in geldiğini, yeni tiyatro sezonuna katılım için tüm sanatseverleri Nilüfer'e beklediklerini kaydederek, "Dünyadaki iklim krizine de dikkat çekmek amacıyla sanatçılara da çiçek vermeyeceğiz. Onlar adına birer fidan dikeceğiz. Biz de bu farkındalığı bir anlamda büyütmeye çalışacağız. Tiyatro adına emek veren herkese teşekkür ediyorum. Nilüfer'de 143 yetişkin 142 çocuk oyunu Pazartesi'den Pazar'a bir çok kültür merkezinde sergileniyor" diye konuştu. - BURSA