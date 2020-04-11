Nilüfer Belediyesi'nden evlere ekmek ve ilaç servisi - Son Dakika
Son Dakika Genel Nilüfer Belediyesi'nden evlere ekmek ve ilaç servisi - Son Dakika

Nilüfer Belediyesi'nden evlere ekmek ve ilaç servisi

7 saat önce

Nilüfer Belediyesi'nden evlere ekmek ve ilaç servisi Nilüfer Belediyesi vatandaşların acil ihtiyaçları için alarma geçti Nilüfer Belediyesi, 31 şehirde alınan sokağa çıkma yasağı kararı sonrası vatandaşların acil ihtiyaçları için alarma geçti.

Nilüfer Belediyesi'nden evlere ekmek ve ilaç servisi

Nilüfer Belediyesi vatandaşların acil ihtiyaçları için alarma geçti

BURSA - Nilüfer Belediyesi, 31 şehirde alınan sokağa çıkma yasağı kararı sonrası vatandaşların acil ihtiyaçları için alarma geçti. Nilüfer Belediyesi ekipleri, talepte bulunan bütün Nilüferliler'in ekmek ve ilaç gibi ihtiyaçlarını karşılıyor. Ekipler, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı götürmeye de devam ediyor.

Nilüfer Belediyesi korona virüs salgınına karşı hafta sonu için alınan sokağa çıkma yasağı üzerine, vatandaşların zor durumda kalmaması amacıyla bütün ekipleriyle harekete geçti.

Nilüfer Belediyesi, 444 16 03 numaralı çağrı merkezini arayarak ekmek veya ilaç ihtiyacına ilişkin talebini ileten vatandaşların bu isteklerini hemen yerine getiriyor. Bölgelere ayrılan Nilüfer Belediyesi ekipleri, gün boyu yüzlerce talebi yerine getirerek evden çıkamayan vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılıyor.

Nilüfer Belediyesi ayrıca, korona virüs salgını nedeniyle işsiz kalan veya günlük çalıştığı için maddi sıkıntı yaşayanlara sokağa çıkma yasağı süresince de gıda yardımını sürdürüyor.

Acil ihtiyaçları karşılanan vatandaşlar Nilüfer Belediyesi'nin verdiği hizmetten oldukça memnun. İhtiyaçlarını getiren görevlilere teşekkür eden vatandaşlardan biri olan Osman İnceoğlu da "65 yaş üstüne gelen sokağa çıkma yasağı nedeniyle bir süredir ihtiyaçlarımızı çocuklarımız getiriyordu. Ancak herkese sokağa çıkma yasağı gelince çocuklarımız gelemeyecek diye endişe etmiştik. Nilüfer Belediyesi bu zor günde ihtiyaçlarımızı yerine getirerek tedirginliğimizi sona erdirdi" diyerek duygularını ifade etti.

Sokağa çıkma yasağı süresince Nilüferliler'e hizmet üretmeye devam edeceklerini açıklayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Bu zor dönemde, Nilüferliler'in acil ihtiyaçlarını karşılamak için canla başla çalışıyoruz. Ekiplerimiz çağrı merkezimize başvuran vatandaşlarımızın hepsine ulaşmak için yoğun çaba harcıyor. Ayrıca zabıtalarımız, temizlik görevlilerimiz, hem sokakta hem de hayvan barınağımızdaki canlarla ilgilenen görevlilerimiz, sahada olmaya devam edecek. Sağlık çalışanlarımızın hizmetine sunduğumuz kız yurdumuz da açık olacak. Nilüferliler endişe etmesin biz görevimizin başındayız" dedi

Nilüfer Belediyesi'nden evlere ekmek ve ilaç servisi

nilüfer belediyesi, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 04:16 Kaynak: İHA

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