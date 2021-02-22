Nilüfer Belediyesi'nden Gökçe'ye yakışan proje - Son Dakika

Nilüfer Belediyesi'nden Gökçe'ye yakışan proje

22.02.2021 14:12
Nilüfer Belediyesi'nden Gökçe'ye yakışan proje, System.String[]

Nilüfer Belediyesi tarafından Gökçe Mahallesi'ne yapılan meydan ve hizmet binası törenle açıldı.

Nilüfer Belediyesi tarafından Gökçe Mahallesi'ne yapılan meydan ve hizmet binası törenle açıldı. Projenin birçok ihtiyacı karşılayacağını söyleyen Başkan Turgay Erdem, kırsal mahallelerdeki eksikleri gidereceklerini belirtti.

Nilüfer Belediyesi Gökçe Mahallesi'nin birçok ihtiyacına cevap verecek olan meydan düzenlemesi ve hizmet binasını törenle açtı. Mahalle halkının talepleri doğrultusunda yıkılan eski köy kahvesinin yerine yapılan Gökçe Mahallesi meydan düzenlemesi ve hizmet binası törenle açıldı. Nilüfer'deki birçok mahalle muhtarı ve meclis üyelerinin de katıldığı törende açılış konuşmasını Gökçe Mahalle Muhtarı Raif Alınca yaptı. Nilüfer Belediyesi'ne hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Muhtar Alınca, hayata geçirilen projenin bölgenin birçok ihtiyacına karşılık vereceğini söyledi.

Bu dönem kırsal bölgelerde daha faal çalışmalar yürüteceklerini ifade eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ise, projenin Gökçe Mahallesi'ne çok yakıştığını söyledi. Gökçe Mahallesi meydan düzenlemesi ve hizmet binasının uzun zaman önce tamamlandığını ancak pandeminin yükselmesi sebebiyle açılışın ertelendiğini kaydeden Başkan Erdem, "Mahalle halkının isteği üzerine eski köy kahvesini yıkarak burada yaklaşık 500 metrekarelik alanda bir meydan düzenlemesi yaptık. Oturma grupları ve banklar yerleştirerek Gökçe'ye yeşillikler içinde keyifli bir buluşma ortamı, bir dinlenme alanı kazandırdık. Meydanın bir köşesine 115 metrekarelik alan üzerine inşa ettiğimiz hizmet binası ile Gökçe Mahallesi'ne yeni kahvehanenin yanı sıra, muhtarlık ve Mahalle İletişim Merkezi yaptık" dedi.

Nilüfer'de kadın derneklerine verdikleri önemi vurgulayan Başkan Turgay Erdem, "Binanın alt katında ise kadınların kullanmasını arzu ettiğimiz bir bölüm var. Bilindiği gibi biz özellikle kırsal nitelikli mahallelerimizde kadınların bir dernek çatısı altında buluşup, üretim yapmalarını ve emeklerini ekonomik değere dönüştürmelerini destekliyoruz. Gökçe'de henüz bir kadın derneği yok ama biz burada da kadınların örgütlenip dernekleşmelerini ve bu mekanı ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim ve üretim için kullanmalarını istiyoruz" dedi.

Bölgede imam evi yapılması yönünde talep geldiğini de sözlerine ekleyen Başkan Erdem, "Buranın şuyulandırma çalışmalarında sıkıntı çıktığı için biraz aksadı. O mesele çözülünce gerekeni yapacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

Başkan Turgay Erdem açılışlın ardından bölgede incelemelerde bulunarak kadın ve yaşlılarla bir araya gelip sohbet etti. - BURSA

Nilüfer Belediyesi'nden Gökçe'ye yakışan proje
Nilüfer Belediyesi'nden Gökçe'ye yakışan proje
Nilüfer Belediyesi'nden Gökçe'ye yakışan proje
Nilüfer Belediyesi'nden Gökçe'ye yakışan proje
Nilüfer Belediyesi'nden Gökçe'ye yakışan proje

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nilüfer Belediyesi'nden Gökçe'ye yakışan proje - Son Dakika


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