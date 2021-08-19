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Nilüfer Belediyesi'nden isteyenlere tabata eğitimi - Son Dakika

Nilüfer Belediyesi'nden isteyenlere tabata eğitimi

19.08.2021 10:46
Nilüfer Belediyesi'nden isteyenlere tabata eğitimi, System.String[]

Nilüfer Belediyesi'nin "Sporla zinde kal" sloganıyla düzenlediği tabata eğitimleri ilk günden büyük ilgi gördü.

Nilüfer Belediyesi'nin "Sporla zinde kal" sloganıyla düzenlediği tabata eğitimleri ilk günden büyük ilgi gördü. Çim sahada eğitmen eşliğinde bir saat boyunca tabata yapan katılımcılar, hem fiziksel hem de zihinsel olarak formda kalmak için çaba gösterdi.

Nilüfer Belediyesi, vatandaşların sağlıklı bir yaşam sürdürmeleri için düzenlediği spor etkinliklerini pandemi koşullarına uygun olarak sürdürüyor. Nilüfer'de isteyen herkesin katılabildiği sağlık yürüyüşlerinin ardından bu kez de son zamanların trendi olan tabata eğitimleri başlatıldı."Sporla zinde kal" sloganıyla ücretsiz düzenlenen tabata eğitimi Nilüfer Belediyesi İbrahim Yazıcı Stadyumu'nda çim alanda gerçekleşti.

Kısa süreli ve yüksek yoğunluklu egzersiz türü olan tabata eğitimine, 18 yaş üstü çok sayıda kadın ve erkek katıldı. Setenay Akdağ'ın verdiği eğitimin ilk gününde yaklaşık 100 kişi birlikte spor yaptı. Ailecek eğitime gelenlerin de aralarında bulunduğu katılımcılar, açık havada spor yapmanın keyfini yaşadı.

Uygulanan egzersizlerle nabız ve metabolizma hızını artırarak en yüksek yağ yakım metotlarından biri olarak kabul edilen tabata eğitimine katılanlar, ilk günde yaklaşık bir saat boyunca eğitmene eşlik etti. Yüksek efor gerektiren antrenman 4 dakika eğitim, 2 dakika pasif dinlenme metoduyla gerçekleşti.

Bir ay boyunca devam edecek olan tabata eğitimleri salı ve perşembe günleri 20.00-21.00 saatleri arasında devam edecek. - BURSA

Nilüfer Belediyesi'nden isteyenlere tabata eğitimi
Nilüfer Belediyesi'nden isteyenlere tabata eğitimi
Nilüfer Belediyesi'nden isteyenlere tabata eğitimi
Nilüfer Belediyesi'nden isteyenlere tabata eğitimi

Çocuk İzleme Merkezi, nilüfer belediyesi, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Nilüfer Belediyesi'nden isteyenlere tabata eğitimi - Son Dakika Spor


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