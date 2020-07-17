Nilüfer Belediyesi'nden Marmarabirlik üreticisine destek - Son Dakika

Nilüfer Belediyesi'nden Marmarabirlik üreticisine destek

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i makamında ziyaret etti.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i makamında ziyaret etti. İki kurum arasındaki iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Asa, Marmarabirlik üreticisine verdiği destekten dolayı Erdem'e teşekkür etti.

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Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa'yı makamında ağırladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, iki kurum arasındaki iş birliğine dikkat çekti. Nilüfer Belediyesi olarak Marmarabirlik ile 2013 yılından bu yana iş birliği içinde olduklarını belirten Başkan Turgay Erdem, bu iş birliğinin artarak devam edeceğini ifade etti. Başkan Erdem, "Uzun yıllardır Marmarabirlik ile alışveriş yapıyoruz. Marmarabirlik'in Nilüfer Belediyesi'ne özel olarak hazırladığı ve içinde zeytin ve zeytinyağı bulunan hediye paketlerimizi, yurt içi ve yurt dışından gelen konuklarımıza armağan ediyoruz. Bugüne kadar 11 bin paket hediyemizi, gelen konuklarımıza verdik. Böylece hem zeytin üreticisine destek vermiş oluyoruz hem de Bursamızın zeytininin tanıtımına katkıda bulunmuş oluyoruz. Marmarabirlik ile olan iş birliğimiz devam edecek" şeklinde konuştu.


Marmarabirlik üreticisine verdiği destekten dolayı Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e teşekkür eden Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa da, " Zeytin, bölgemizin en önemli tarımsal geçim kaynaklarından biri. Nilüfer Belediyesi, üreticinin kuruluşu olan Marmarabirlik ile iş birliği içinde. Umarım bu iş birliği uzun yıllar daha devam eder" dedi. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 16:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Nilüfer Belediyesi'nden Marmarabirlik üreticisine destek - Son Dakika Ekonomi
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