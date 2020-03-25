Nilüfer Belediyesi'nden sağlık kuruluşlarına 3 boyutlu destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nilüfer Belediyesi'nden sağlık kuruluşlarına 3 boyutlu destek - Son Dakika

Nilüfer Belediyesi'nden sağlık kuruluşlarına 3 boyutlu destek

6 saat önce

Covid-19 ile mücadele için oluşturulan "3 Boyutlu Destek Kolektif Üretim Hareketi"nde yerini alan Nilüfer Belediyesi, ihtiyaç duyan sağlık kuruluşlarını desteklemek maksadıyla 3 boyutlu yazıcılarla koruyucu siper üretimine başladı.

Nilüfer Belediyesi'nden sağlık kuruluşlarına 3 boyutlu destek, System.String[]

Covid-19 ile mücadele için oluşturulan "3 Boyutlu Destek Kolektif Üretim Hareketi"nde yerini alan Nilüfer Belediyesi, ihtiyaç duyan sağlık kuruluşlarını desteklemek maksadıyla 3 boyutlu yazıcılarla koruyucu siper üretimine başladı.


Nilüfer Belediyesi, korona virüsü ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Nilüfer Belediyesi, Karaman Dernekler Yerleşkesi'nde yer alan Kodlama ve Beceri Atölyesi'nde, sahip olduğu 3 boyutlu yazıcılarla ihtiyaç duyan sağlık kuruluşlarını desteklemeye yönelik medikal parça, araç ve gereç üretimine başladı. COVID-19 ile mücadele kapsamında 3B yazıcıların gücünü kullanarak sağlık sektörünü desteklemek maksadıyla kurulan 3 Boyutlu Destek Kolektif Üretim Hareketi'ne katılan Nilüfer Belediyesi, bünyesinde bulunan 3D yazıcılar ile ürettiği tıbbi parçaları ihtiyacı olan sağlık birimlerine ulaştıracak. İlk koruyucu siper üretimine başlandı.


Başkan Turgay Erdem, Nilüfer Belediyesi'nin 3 Boyutlu Destek Ağı'na katılarak, bu olağanüstü dönemde sağlık kuruluşlarının da yanında olduğunu belirtti. Erdem, "Biz üretim için her zaman gerekli desteği sağlayacağız. Bu kolektif üretimde emeği geçen bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Nilüfer Belediyesi olarak koronavirüs ile mücadelede her zaman halkımızla, kurumlarla birlikte dayanışma içinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - BURSA

nilüfer belediyesi, Koronavirüs, Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:37 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat
Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı
Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi         
17:49
İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı         
17:46
Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır         
17:43
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı         
17:39
Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı         
17:25
Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım         
17:22
Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi         
17:20
İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat         
17:06
ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi         
17:00
Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor         
16:57
Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti         
16:54
ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak         
16:52
Federer'den koronavirüsle mücadele için 1 milyon dolar yardım Federer'den koronavirüsle mücadele için 1 milyon dolar yardım         
16:42
Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı         
16:40
Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı         
16:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 18:21:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Nilüfer Belediyesi'nden sağlık kuruluşlarına 3 boyutlu destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]