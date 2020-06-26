Nilüfer Belediyesi'nden soğan üreticisine destek - Son Dakika

Nilüfer Belediyesi enginar üreticilerinden sonra, ürünü elinde kalan soğan üreticilerinin de yardımına koştu.



Tarımsal üretimi desteklemek amacıyla çok yönlü çalışmalar yürüten Nilüfer Belediyesi, içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde tarladaki ürününü pazarlamakta güçlük çeken çiftçilere de yardımcı oluyor. Hatırlanacağı gibi Hasanağa'da enginar hasadının başladığı ramazan ayında, sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde ürünü elinde kalan çiftçilere destek olan Nilüfer Belediyesi, büyükşehir belediyelerinin tarım daireleri ile görüşüp tüccarlarla iletişim kurarak çiftçinin ürününü satışı için destek olmuştu.



Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde talep eden 45 enginar üreticisine yol izin belgesi verilerek, ürünlerini kentiçinde sokaklarda satma olanağı da sağlayan Nilüfer Belediyesi, şimdi de Karacabeyli soğan üreticilerinin yardımına koştu. Pandemi sürecinde kısıtlı olanaklar nedeniyle ürünü tarlada kalan Karacabeyli soğan üreticilerinin destek çağrısı üzerine harekete geçen Nilüfer Belediyesi, 40 ton soğan alımı yaptı. Bu soğanları 5'er kiloluk çuvallar halinde hazırlayarak, küçük bir kısmınıbelediye personeline dağıtan Nilüfer Belediyesi, soğanların büyük bölümünü ise Nilüfer'deki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyor. Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün organizasyonuyla ilçe genelinde maddi durumu kötü olan ihtiyaç sahibi ailelere, hazırlanan soğan çuvalları ulaştırılıyor.



İhtiyaç duyulan her alanda olanaklar çerçevesinde çiftçiyi desteklemeye devam edeceklerini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Hasanağa'da enginar üreticisini destekleme çabalarının ve bu arada coğrafi işaret tescili alarak Hasanağa enginarını tanıtma çabalarının sonuç verdiğini söyledi. Pandemi sürecinde ürününü pazarlama güçlüğü çeken çiftçilerin enginarlarının tarlada kalmasından korktuklarını, ancak şimdi tüketicinin neredeyse Hasanağa'da enginar bulmakta güçlük çektiğini kaydeden Başkan Erdem, "Çiftçi yeter ki üretimden vazgeçmesin, biz pazarlama konusunda elimizden gelen desteği vereceğiz. Zaman içerisinde Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP) aracılığıyla da bir satış ağı kuracağız, diğer belediyelerin benzer oluşumları ile işbirliğine girerek çiftçimizin ürettiğini sadece Bursa'da değil ülke genelinde tüketiciye ulaştırma şansımız olacak" dedi. - BURSA