Nilüfer Belediyesi'nden yeni bir çevrim içi eğitim - Son Dakika

Pandemi döneminde, düzenlediği eğitimleri çevrim içi ortama taşıyan Nilüfer Belediyesi, şimdi de "Excel" programı eğitimlerini başlatıyor.

Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de pandemi sebebiyle uygulanan kısıtlamalar, sokağa çıkma yasakları, eğitimlerde yeni yöntemlerin gelişmesine neden oldu.

Nilüfer Belediyesi Nilüfer İnovasyon Merkezi de pandeminin etkisini göstermesiyle birlikte daha önce yüz yüze yaptığı eğitimleri çevrim içi ortama taşıdı.

Nilüfer Belediyesi Nilüfer İnovasyon Merkezi bu süreçte kodlama, 3D yazıcı ve modelleme, bilgisayar oyunu yapma, temel elektronik ve web sitesi oluşturma gibi 13 farklı alanda çevrimiçi eğitimler düzenledi. Nilüfer Belediyesi'ne başvuran yüzlerce kişi bu eğitimlere evlerinden, bilgisayarlarını kullanarak katıldı.

Nilüfer Belediyesi bu eğitimlere şimdi de "Excel" eğitimini ekledi. Nilüfer Belediyesi İnovasyon Merkezi'nin teknolojinin öğrenilmesine katkı sağlamak amacıyla "Proje Proje Excel" adı altında düzenlediği eğitimlere evlerinden katılım sağlayanlar, programın inceliklerini öğrenerek günlük hayattan örnekler üzerinden projeler tasarlayabilecek.

Şu ana kadar 205 kişinin başvurduğu eğitim, 18 Aralık Cuma günü 13.30-16.00 saatleri arasında düzenlenecek. Son başvuru tarihi 15 Aralık 2020 günü olarak belirlenen "Proje Proje Excel" adlı derslere katılmak isteyenlerin "https://forms.gle/2fHx1gq4YKBhxFnY8" adresindeki formu doldurmaları gerekiyor. - BURSA