Son Dakika Haberleri: Nilüfer Belediyesi Personeline İndirimli Kuaför ve Güzellik Merkezi İmkânı

Nilüfer Belediyesi Personeline İndirimli Kuaför ve Güzellik Merkezi İmkânı

2 saat önce

Nilüfer Belediyesi, çeşitli kurum ve kuruluşlarla protokol imzalayarak personelinin özel indirimlerden yararlanmasını sağlıyor.

Nilüfer Belediyesi Personeline İndirimli Kuaför ve Güzellik Merkezi İmkânı, System.String[]
Nilüfer Belediyesi, çeşitli kurum ve kuruluşlarla protokol imzalayarak personelinin özel indirimlerden yararlanmasını sağlıyor.

Nilüfer Belediyesi ve Estetik Line Kuaför ve Güzellik Merkezi arasında imzalanan protokol çerçevesinde belediye çalışanları, güzellik merkezinin uygulamalarından özel indirimlerle yararlanacak. Belediye Başkan Vekili Yalçın Işıkyıldız ile Estetik Line Kuaför ve Güzellik Merkezi adına Güven Keskin tarafından imzalanan protokol kapsamında belediye çalışanları, güzellik merkezinin uygulamalarından yüzde 20 indirimle faydalanacak.

Başkan Vekili Yalçın Işıkyıldız, atılan imza ile belediye personelinin, güzel ve kaliteli bir hizmetten daha indirimle faydalanma imkanı bulduğunu söyledi. Güven Keskin de Nilüfer Belediyesi personelinin lazer epilasyon, profesyonel makyaj, cilt bakımı, solaryum, incelme, ipek kirpik ve kirpik lifting gibi çok sayıda imkandan yüzde 20 indirimle yararlanma fırsatı sunduklarını belirtti. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:50 Kaynak: İHA

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