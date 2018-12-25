Nilüfer Belediyesi Yeni Yılda da İddialı
41 dakika önce
Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, büyük bir başarıyla tamamladığı 2018 yılına, özel kutlamayla veda etti.
Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, büyük bir başarıyla tamamladığı 2018 yılına, özel kutlamayla veda etti.
Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (Nilüfer Belediyesi GESK), 2018 yılını farklı branşlarda katıldığı ulusal ve uluslararası yarışmalardan başarılar elde ederek tamamladı. Yıl boyunca toplam 106 kez kürsüde yerini alan GESK'in başarılı sporcuları, 2018 yılına veda partisi düzenledi. Yeni yılda da başarılara imza atmak için moral depolayan sporcular, gönüllerince eğlendi. GESK sporcuları, Uludağ Üniversitesi
Toplum Gönüllüleri'nin müzik şöleniyle eğlendi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:35 Kaynak: İHA
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