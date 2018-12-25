Son Dakika Haberleri: Nilüfer Belediyesi Yeni Yılda da İddialı

Nilüfer Belediyesi Yeni Yılda da İddialı

41 dakika önce

Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, büyük bir başarıyla tamamladığı 2018 yılına, özel kutlamayla veda etti.

Nilüfer Belediyesi Yeni Yılda da İddialı, System.String[]
Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, büyük bir başarıyla tamamladığı 2018 yılına, özel kutlamayla veda etti.

Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (Nilüfer Belediyesi GESK), 2018 yılını farklı branşlarda katıldığı ulusal ve uluslararası yarışmalardan başarılar elde ederek tamamladı. Yıl boyunca toplam 106 kez kürsüde yerini alan GESK'in başarılı sporcuları, 2018 yılına veda partisi düzenledi. Yeni yılda da başarılara imza atmak için moral depolayan sporcular, gönüllerince eğlendi. GESK sporcuları, Uludağ Üniversitesi Toplum Gönüllüleri'nin müzik şöleniyle eğlendi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:35 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara'da Düzenlenen Fuhuş Baskınında 21 Kişi Gözaltına Alındı Ahsen TV Muhabiri, Bilet Kuyruğunda Bekleyenleri Çıldırttı

Polis Ekiplerinin Denetimine Takılan Taksinin Bagajından Kasatura Çıktı Esad Güçleri, PKK ile Anlaşıp Münbiç'in Batı Kırsalındaki Arimah Beldesine Girdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 17:16:56. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nilüfer Belediyesi Yeni Yılda da İddialı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]