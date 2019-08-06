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Nilüfer Belediyesinden ' Bizim Ev' projesi

1 saat önce

Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi katılımcılarıyla buluşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 19 Mayıs Mahallesi'nde inşaatı devam eden yeni binayla, engelli bireylere daha nitelikli ortam oluşturacaklarını söyledi.

Nilüfer Belediyesinden ' Bizim Ev' projesi, System.String[]
Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi katılımcılarıyla buluşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 19 Mayıs Mahallesi'nde inşaatı devam eden yeni binayla, engelli bireylere daha nitelikli ortam oluşturacaklarını söyledi.

Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi, Başkan Turgay Erdem ile katılımcıların keyifli buluşmasına ev sahipliği yaptı. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer'in de katıldığı buluşmada, Başkan Turgay Erdem, engelli bireylerle birlikte kahvaltı yaptı, bol bol sohbet etti. Her yaştan katılımcının bulunduğu etkinlikte talep ve önerileri dinleyen Erdem, benzer buluşmaları daha sık yapacaklarını söyledi. Turgay Erdem, "Engelli bireylerle iç içe olmak bizleri mutlu ediyor. Burada çok faydalı, güzel eğitimler veriliyor. Ben bu etkinliklere katıldıkları için herkese çok teşekkür ediyorum. 19 Mayıs Mahallesi'nde, Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi'nin yeni binası yapılıyor.

Katılımcılar için orada daha modern ve nitelikli bir ortam oluşturacağız. Daha güzel çalışmaları hayata geçirme gayreti içerisindeyiz" dedi.Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi katılımcıları da Başkan Turgay Erdem ile gerçekleşen buluşmadan keyif aldıklarını belirtti. Buluşmada, Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi katılımcısı Hulusi Kalem de Başkan Turgay Erdem'e, el emeği çalışmasını armağan etti. - BURSA
nilüfer belediyesi, Turgay Erdem, 19 Mayıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:07 Kaynak: İHA
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